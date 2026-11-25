Η «διαβολοβδομάδα» με τις δύο ήττες, «αγρίεψε» τη Ρεάλ Μαδρίτης. Η επιστροφή στην έδρα της τη δυνάμωσε και ξέσπασε πάνω στη Ζαλγκίρις Κάουνας. Επικρατώντας με χαρακτηριστική άνεση 108-93.

Η «βασίλισσα» έφτασε στις 8 νίκες (8-6) και «έπιασε» τους Λιθουανούς οι οποίοι υποχώρησαν στο ίδιο ρεκόρ, γνωρίζοντας τη 2η σερί ήττα τους μετά την εντός έδρας απ’ τον Παναθηναϊκό.

Το παιχνίδι ουσιαστικά ήταν παράσταση για ένα ρόλο. Η Ρεάλ απ’ το 7’ πέρασε με διψήφια διαφορά πόντων (20-10) και από τότε δεν απειλήθηκε στο ματς. Με το δεκάλεπτο να τελειώνει 30-19. Στην τέταρτη περίοδο οι γηπεδούχοι… χαμήλωσαν ταχύτητα και πάλι έφτασαν τους 108 πόντους!

Ο Φελίς με 20 πόντους ήταν ο κορυφαίος, για να ακολουθήσουν Ταβάρες με 16 και Μαλεντόν με 15. Από τους ηττημένους, ο Γκριγκόνις με 24 πόντους έκανε εκπληκτική εμφάνιση χωρίς αντίκρισμα, ενώ ο Τουμπέλις είχε 21.

Δείτε ΕΔΩ τα στατιστικά της αναμέτρησης.