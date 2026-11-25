Με τρομερή εμφάνιση στο τελευταίο κομμάτι του αγώνα, ο Ολυμπιακός ισοπέδωσε τη Χάποελ Τελ Αβίβ με 104-79 στη SUNEL Arena και διατηρήθηκε με ρεκόρ 11-3 στην κορυφή της βαθμολογίας.

Απόλυτος πρωταγωνιστής για τον Ολυμπιακό ήταν ο Κόρι Τζόσεφ, με τον Καναδό να σημειώνει νέο ρεκόρ καριέρας στην EuroLeague με 27 πόντους σε 38' λεπτά συμμετοχής.

Στις δηλώσεις του μετά το πέρας της αναμέτρησης, ο βετεράνος γκαρντ αναφέρθηκε στον ρυθμό που είχε βρει κατά τη διάρκεια του αγώνα, στη νοοτροπία νικητή που τον χαρακτηρίζει, αλλά και στην ενέργεια που παίρνει η ομάδα από την υποστήριξη των φιλάθλων.

Αναλυτικά τα όσα είπε ο Καναδός γκαρντ:

«Ήμουν σε καλό ρυθμό, ένιωθα καλά και με έψαχναν οι συμπαίκτες μου.

Προσπαθούμε να φέρνουμε νίκες, κάνουμε ό,τι χρειάζεται να κερδίζουμε, είμαι νικητής στην καρδιά και παλεύουμε για το καλύτερο

Για τον κόσμο: «Τους ευχαριστούμε, μας ηλεκτρίζουν με τη φωνή τους, μας δίνουν ενέργεια όταν τους χρειαζόμαστε και εμείς την εισπράττουμε».