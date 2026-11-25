Την πέμπτη της ήττα στα τελευταία έξι παιχνίδια στην EuroLeague γνώρισε η Χάποελ Τελ Αβίβ, καθώς ο Ολυμπιακός συνέτριψε με 104-79 την ομάδα του Ισραήλ για την 14η αγωνιστική της διοργάνωσης.

Στις δηλώσεις του αμέσως μετά το πέρας της αναμέτρησης, ο Δημήτρης Ιτούδης στάθηκε στα πολλά λάθη της ομάδας του, τα οποία, όπως τόνισε, κόστισαν σημαντικά στην εξέλιξη του αγώνα.

Ο Έλληνας τεχνικός εξέφρασε, μάλιστα, την έντονη δυσαρέσκειά του για την εικόνα της Χάποελ στην τέταρτη περίοδο, κάνοντας λόγο για ντροπιαστικό τρόπο αντίδρασης.

Αναλυτικά η δήλωση του Έλληνα προπονητή:

«Μιλήσαμε για τα λάθη, τα οποία μας κόστισαν πολύ. Θα μπορούσαμε να παίξουμε πολύ καλύτερα στην τέταρτη περίοδο. Ήταν ντροπή ο τρόπος με τον οποίο τα παρατήσαμε. Με 21 λάθη, απλώς δεν μπορείς να κερδίσεις εδώ»,