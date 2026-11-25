Μπασκόνια – Αναντόλου Έφες 86-81: Κι όμως… νικούν και οι Βάσκοι!
Τη 2η νίκη της σε 14 ματς πέτυχε η ομάδα της Βιτόρια, απέναντι στους Τούρκους που για ακόμη μια φορά… τα έκαναν θάλασσα.
Η Μπασκόνια ουραγός με μόλις 1 νίκη. Η Αναντόλου Έφες σε προσπάθεια να βρει επιπλέον αποτελέσματα που θα τη φέρουν πιο κοντά στη δεκάδα. Όμως για ακόμη μια φορά η τούρκικη ομάδα… τα έκανε θάλασσα. Με τους Βάσκους να παίρνουν τη 2η νίκη τους στη σεζόν με 86-81.
Το αποτέλεσμα αυτό στέλνει τους γηπεδούχους στο 2-12, ενώ η Έφες υποχωρεί στο 6-8.
Η αναμέτρηση ήταν «κλειστή», με τους γηπεδούχους να παίρνουν διαφορά κοντά στα διψήφια επίπεδα σε κρίσιμα σημεία. Η Έφες προσπάθησε να κάνει τη μεγάλη επιστροφή, μείωσε μέχρι και στους 2 (82-80) αλλά δεν άλλαξε η τύχη του ματς, με την Μπασκόνια να πανηγυρίζει τη νίκη με το 86-81.
Ο Ντουάρτε είχε 14, ενώ ακολούθησαν Γιοξίμοβιτς και Σίμονς με 12 πόντους για τους νικητές. Από τους φιλοξενούμενους, Λόιντ με 16 και Μάλκολμ με 13 ήταν οι κορυφαίοι.