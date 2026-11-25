Η Μπασκόνια ουραγός με μόλις 1 νίκη. Η Αναντόλου Έφες σε προσπάθεια να βρει επιπλέον αποτελέσματα που θα τη φέρουν πιο κοντά στη δεκάδα. Όμως για ακόμη μια φορά η τούρκικη ομάδα… τα έκανε θάλασσα. Με τους Βάσκους να παίρνουν τη 2η νίκη τους στη σεζόν με 86-81.

Το αποτέλεσμα αυτό στέλνει τους γηπεδούχους στο 2-12, ενώ η Έφες υποχωρεί στο 6-8.

Η αναμέτρηση ήταν «κλειστή», με τους γηπεδούχους να παίρνουν διαφορά κοντά στα διψήφια επίπεδα σε κρίσιμα σημεία. Η Έφες προσπάθησε να κάνει τη μεγάλη επιστροφή, μείωσε μέχρι και στους 2 (82-80) αλλά δεν άλλαξε η τύχη του ματς, με την Μπασκόνια να πανηγυρίζει τη νίκη με το 86-81.

Ο Ντουάρτε είχε 14, ενώ ακολούθησαν Γιοξίμοβιτς και Σίμονς με 12 πόντους για τους νικητές. Από τους φιλοξενούμενους, Λόιντ με 16 και Μάλκολμ με 13 ήταν οι κορυφαίοι.

Δείτε ΕΔΩ τα στατιστικά της αναμέτρησης.