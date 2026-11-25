Κατάμεστο, όπως άλλωστε αναμενόταν θα είναι το «Γ. Καραϊσκάκης» για τη μεγάλη «μάχη» του Ολυμπιακού κόντρα στη Μίλαν (26/11, 19:45) για την 5η αγωνιστική της League Phase του Europa League, καθώς η «ερυθρόλευκη» ΠΑΕ ανακοίνωσε και επίσημα το sold out.

Η ομάδα του Ιμανόλ Αλγουαθίλ θα προσπαθήσει να διατηρήσει το αήττητο στην ευρωπαϊκή της πορεία, με το φίλαθλο κοινό να δίνει για ακόμη μια φορά τη φετινή σεζόν βροντερό «παρών» στο Φάληρο.