Έπειτα σχεδόν από πέντε μήνες ως free agent, ο Κέβιν Πόρτερ Τζούνιορ βρήκε τον επόμενο σταθμό της καριέρας του, καθώς συμφώνησε με τους Ορλάντο Μάτζικ και θα συνεχίσει την παρουσία του στο NBA μέχρι το τέλος της σεζόν 2027-28.

Ο πρώην γκαρντ του ΠΑΟΚ επιστρέφει, έτσι, στο κορυφαίο πρωτάθλημα του κόσμου, έχοντας προσελκύσει το ενδιαφέρον αρκετών ομάδων το τελευταίο διάστημα.

Ο 26χρονος Αμερικανός προέρχεται από μια ιδιαίτερα παραγωγική σεζόν με τη φανέλα των Μιλγουόκι Μπακς, όπου κατέγραψε κατά μέσο όρο 17,4 πόντους, 7,4 ασίστ, 5,2 ριμπάουντ και 2,2 κλεψίματα σε 33,2 λεπτά συμμετοχής ανά αγώνα.

Οι επιδόσεις του δεν πέρασαν απαρατήρητες, με τους Μάτζικ να εξασφαλίζουν τελικά την υπογραφή του και να προσθέτουν στο ρόστερ τους έναν γκαρντ με σημαντική επιθετική συνεισφορά.