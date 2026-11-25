Η ανακοίνωση της ΚΑΕ Ολυμπιακός για πολλοστή φορά «επιτίθεται» στη Δικαιοσύνη. Με αφορμή τη δικαίωση του Παναθηναϊκού από το ΑΣΕΑΔ. Η Μαργαρίτα Θάνου, δεν άφησε αναπάντητη την κίνηση αυτή των «ερυθρόλευκων», παραθέτοντας επιχειρήματα. Για την ακρίβεια τους λόγους της δικαίωσης του «τριφυλλιού».

Παραθέτει ένα απόσπασμα από την αθώωση των Λεσόρ και Γκραντ, στο οποίο φαίνεται πως η απόφαση αφορούσε μη συμμετοχή των αθλητών σε βίαιες πράξεις και πρόκληση τραυματισμού Αστυνομικού. Καταρρίπτοντας τις αντίθετες μαρτυρίες.

Σε ανάρτησή της η νομική εκπρόσωπος της «πράσινης» ΚΑΕ, τονίζει:

«Οι επιθέσεις στη Δικαιοσύνη δεν πρέπει να μένουν αναπάντητες.

“...τελευταίος. Η κατάθεση του μάρτυρα της εγκαλούσας, Χρήστου Μπαφέ, ότι ο Ταξίαρχος της αστυνομίας του δήλωσε ότι τον έσπρωξε ο ως άνω αθλητής, κρίνεται μη πειστική, καθώς ο συγκεκριμένος μάρτυρας, λόγω της ιδιότητας του, έχει συμφέρον από την έκβαση της υπόθεσης. Σε κάθε δε περίπτωση, ουδεμία αναφορά του συμβάντος αυτού, ήτοι της απώθησης και ενδεχόμενης σωματικής βλάβης του Ταξιάρχου, γίνεται στην έκθεση της αστυνομίας. Ο δε δεύτερος μάρτυρας υπέπεσε γενικά σε αρκετές αντιφάσεις, καθόσον τα όσα κατέθεσε δεν συνάδουν με τα περιστατικά που φαίνεται να διαδραματίστηκαν σύμφωνα με το βιντεοληπτικό υλικό, το οποίο έχει μεγαλύτερη αποδεικτική αξία, διότι παραθέτει αντικειμενικά τα γεγονότα, με αποτέλεσμα να μην λαμβάνεται υπόψη η κατάθεσή του, σύμφωνα με την οποία είδε τον Ταξίαρχο να απωθείται. Επομένως, για τους ως άνω λόγους πρέπει να απαλλαγεί ο Mathias Lessort, για τους ίδιους δε λόγους πρέπει να απαλλαγεί και ο Jerian Grant. Επομένως, η εγκαλουμένη ΚΑΕ θα πρέπει να τιμωρηθεί για την συνολική δράση των μελών και αθλητών της. Τα ως άνω επεισόδια έλαβαν...”

Αυτό είναι απόσπασμα της πρωτόδικης απόφασης, αυτής που τελικά προσβάλαμε τελικά στο ΑΣΕΑΔ και δικαιωθήκαμε. Ήδη από τότε είχαν πλήρως απαλλαγεί Λεσόρ και Γκραντ».