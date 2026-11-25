Ο Παναθηναϊκός πραγματοποίησε επιβλητική εμφάνιση στο Μετς και έκανε το πρώτο βήμα για την πρόκριση στους «16» του CEV Challenge Cup, επικρατώντας με 3-0 σετ (25-12, 25-15, 25-13) της Κορόνα Μπρασόφ.

Οι παίκτριες του Αλεσάντρο Κιαπίνι επέβαλαν από το ξεκίνημα τον ρυθμό τους, κυριάρχησαν και στα τρία σετ και δεν άφησαν περιθώρια αντίδρασης στις φιλοξενούμενες.

Με αυτό το αποτέλεσμα, οι «πράσινες» ταξιδεύουν στη Ρουμανία έχοντας αποκτήσει σημαντικό πλεονέκτημα, καθώς χρειάζονται μόλις δύο σετ στον επαναληπτικό αγώνα για να σφραγίσουν την παρουσία τους στην επόμενη φάση της διοργάνωσης.

Τα σετ: 3-0 (25-12, 25-15, 25-13)