Η ΑΕΚ επέστρεψε από την Ιταλία τα ξημερώματα της Τετάρτης (25/11) χωρίς το αποτέλεσμα που προσδοκούσε, παρά την πολύ καλή εμφάνιση απέναντι στην Κόμο.

Η εικόνα της «Ένωσης» άφησε θετικές εντυπώσεις, κάτι που αποτυπώθηκε και στις αντιδράσεις των ανθρώπων της ιταλικής ομάδας, με τον Σεσκ Φάμπρεγας να πανηγυρίζει έντονα στο τελευταίο σφύριγμα και να αναγνωρίζει την προσπάθεια των «κιτρινόμαυρων».

Στην πλευρά της ΑΕΚ, ωστόσο, κυριαρχούσε η απογοήτευση. Ο Μάρκο Νίκολιτς κι οι ποδοσφαιριστές του κατά την επιστροφή τους στην Αθήνα ήταν εμφανώς «σκασμένοι», καθώς δυσκολεύονταν να συνειδητοποιήσουν ότι, παρά την προσπάθεια και την εικόνα που παρουσίασαν στον αγωνιστικό χώρο, χάθηκε για ακόμα μια φορά στις λεπτομέρειες ένα θετικό αποτέλεσμα στο Champions League.

Ο Νίκολιτς είχε προετοιμάσει την ομάδα του με εξαιρετικό τρόπο, διαβάζοντας σωστά το παιχνίδι της Κόμο. Παρά τις σημαντικές απουσίες, η ΑΕΚ ακολούθησε σε μεγάλο βαθμό το πλάνο της και στάθηκε πολύ καλά απέναντι σε έναν απαιτητικό αντίπαλο. Στο αεροδρόμιο του Μιλάνου, η απογοήτευση ήταν εμφανής και στο πρόσωπο του τεχνικού της «Ένωσης».

Πλέον, οι «κιτρινόμαυροι» καλούνται να αφήσουν πίσω τους την ευρωπαϊκή αναμέτρηση και να στρέψουν την προσοχή τους στο μεγάλο ντέρμπι με τον ΠΑΟΚ. Ένα παιχνίδι με ιδιαίτερη σημασία για τη μάχη του τίτλου, καθώς η κατάκτηση του πρωταθλήματος παραμένει η βασική προτεραιότητα της ΑΕΚ.