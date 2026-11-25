Ένα όμορφο στιγμιότυπο που αποτυπώνει το εξαιρετικό κλίμα και την απουσία εγωισμών στον Παναθηναϊκό εκτυλίχθηκε μετά το τέλος της αναμέτρησης στη Βαλένθια.

Ο Κέντρικ Ναν κράτησε την μπάλα του αγώνα, προκειμένου να την παραδώσει στον Νάιτζελ Χέιζ-Ντέιβις.

Ο Αμερικανός γκαρντ τον περίμενε κατά την επιστροφή του από το βοηθητικό γήπεδο, όπου οι «πράσινοι» πανηγύριζαν το μεγάλο σουτ που έδωσε τη νίκη, και του έδωσε την μπάλα, λέγοντάς του πως του ανήκει, καθώς πέτυχε το δεύτερο buzzer beater μέσα σε λίγους μήνες στο ίδιο γήπεδο.

Μια κίνηση που αναδεικνύει την αλληλοεκτίμηση και το ομαδικό πνεύμα που επικρατεί στα αποδυτήρια του Παναθηναϊκού.

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