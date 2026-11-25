Ζούμε την τρέλα του GTA VI σε βαθμό που ακόμα και κόσμος που δεν ήξερε τι σημαίνει, το έχει μάθει από την καλή και την ανάποδη. Βλέποντας κόσμο να αποχαιρετά την κοινωνική ζωή για χάρη του κυρίου Duval και της Lucia (έτσι λέγονται οι πρωταγωνιστές της Vice City), τόσες ειδήσεις στην τηλεόραση, το τραγούδι της Άλκηστις Πρωτοψάλτη και πολλά ακόμα, σίγουρα κάνουν το GTA ξεχωρίζει.

Αυτό βέβαια, που έκανε τη συγκεκριμένη σειρά videogame να εξελιχθεί σε ένα από τα μεγαλύτερα franchises όλων των εποχών, είναι η ελευθερία. Να μπεις σε ένα αυτοκίνητο, να διασχίσεις μια ολόκληρη πόλη, να ανακαλύψεις γειτονιές, να αφήσεις για λίγο στην άκρη την αποστολή σου και να δημιουργήσεις τη δική σου ιστορία. Με λίγα λόγια, να κάνεις ό,τι θέλεις, όποτε θέλεις.

Σήμερα, το open world αποτελεί σχεδόν αυτονόητο χαρακτηριστικό για αρκετές μεγάλες παραγωγές της βιομηχανίας, από το Red Dead Redemption 2 και το The Witcher 3 μέχρι το Elden Ring και το The Legend of Zelda: Breath of the Wild.

Η ελευθερία εξερεύνησης έχει εξελιχθεί σε βασικό ζητούμενο για εκατομμύρια gamers, ωστόσο, η συγκεκριμένη φιλοσοφία δεν γεννήθηκε με το GTA III το 2001. Πολύ πριν ο κόσμος της Liberty City γίνει το απόλυτο ψηφιακό playground, υπήρχαν δημιουργοί που πειραματίζονταν με την ιδέα ενός κόσμου χωρίς αυστηρά όρια, όπου ο παίκτης δεν ακολουθούσε απλώς μια προκαθορισμένη διαδρομή, αλλά αποφάσιζε ο ίδιος πώς θα παίξει.

Κάπως έτσι, επιστρέφουμε στη δεκαετία του '80 και σε έξι videogames που έβαλαν τα δικά τους θεμέλια για όσα απολαμβάνουμε σήμερα.

1. Ultima I: The First Age of Darkness (1981)

Πριν αποκτήσουμε ολόκληρες πόλεις για να εξερευνήσουμε, έπρεπε πρώτα να μάθουμε να κινούμαστε ελεύθερα σε έναν ψηφιακό κόσμο και το Ultima I ήταν ένα από τα παιχνίδια που συνέβαλαν καθοριστικά σε αυτή την αλλαγή.

Το κλασικό RPG του Richard Garriott έδωσε στους παίκτες τη δυνατότητα να περιηγούνται σε έναν ευρύτερο χάρτη, να επισκέπτονται πόλεις, να ανακαλύπτουν μπουντρούμια και να εξερευνούν διαφορετικές περιοχές χωρίς να ακολουθούν μια αυστηρά γραμμική διαδρομή.

Αντί να μεταφέρει τον παίκτη από το ένα επίπεδο στο επόμενο, του έδινε έναν κόσμο για να ανακαλύψει με τον δικό του ρυθμό. Μπορεί τα γραφικά να μοιάζουν σήμερα προϊστορικά, όμως η ιδέα ήταν εξαιρετικά μπροστά από την εποχή της.

2. Elite (1984)

Αν το Ultima μάς έμαθε να εξερευνούμε έναν κόσμο, το Elite αποφάσισε να μας στείλει στο διάστημα, απλώς όχι για μια σύντομη βόλτα.

Δημιουργημένο από τους David Braben και Ian Bell, το Elite έφερε στο προσκήνιο ένα εντυπωσιακά φιλόδοξο διαστημικό sandbox, με οκτώ γαλαξίες και χιλιάδες πλανήτες. Χάρη στη διαδικαστική δημιουργία περιεχομένου, το παιχνίδι κατάφερε να προσφέρει μια τεράστια εμπειρία εξερεύνησης, σε μια εποχή που οι τεχνικοί περιορισμοί των υπολογιστών ήταν πολύ διαφορετικοί από τους σημερινούς.

Το σημαντικότερο, όμως, ήταν ότι δεν επέβαλλε έναν συγκεκριμένο τρόπο παιχνιδιού. Μπορούσες να γίνεις έμπορος, κυνηγός επικηρυγμένων ή ακόμη και διαστημικός πειρατής. Οι επιλογές ήταν δικές σου και οι στόχοι μπορούσαν να διαμορφωθούν ανάλογα με τις αποφάσεις σου.

Με άλλα λόγια, το Elite έβαλε στο gaming μια ιδέα που αργότερα θα γινόταν βασικό συστατικό του open world: ο παίκτης δεν χρειάζεται να ακολουθεί πάντα το σενάριο. Μπορεί να δημιουργήσει το δικό του.

3. Mercenary (1985)

Το 1985, το Mercenary: Escape from Targ έφερε μια διαφορετική προσέγγιση στην εξερεύνηση, καθώς ο παίκτης μπορούσε να μετακινείται σε έναν τρισδιάστατο κόσμο, να πιλοτάρει το διαστημόπλοιό του και στη συνέχεια να συνεχίζει την περιπέτειά του πεζός.

Το παιχνίδι εκτυλισσόταν σε έναν εξωγήινο πλανήτη, όπου υπήρχαν κτίρια, διαφορετικές τοποθεσίες και ευκαιρίες για εξερεύνηση. Η ελευθερία μετακίνησης αποτελούσε βασικό κομμάτι της εμπειρίας, ενώ η δράση δεν περιοριζόταν σε μάχες ή προκαθορισμένες αποστολές.

Αυτό που έχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον είναι η δυνατότητα εναλλαγής ανάμεσα στην οδήγηση ενός οχήματος και την εξερεύνηση με τα πόδια. Μια ιδέα που σήμερα θεωρούμε σχεδόν αυτονόητη σε παιχνίδια όπως το GTA, αλλά τότε αποτελούσε σημαντικό τεχνολογικό και σχεδιαστικό βήμα.

4. The Legend of Zelda (1986)

Η Nintendo και ο Shigeru Miyamoto είχαν μια διαφορετική αντίληψη για το πώς πρέπει να αισθάνεται ο παίκτης όταν ξεκινά μια περιπέτεια. Η έμπνευση του Miyamoto προερχόταν, μεταξύ άλλων, από τις αναμνήσεις του από την παιδική του ηλικία και την εξερεύνηση της ιαπωνικής υπαίθρου.

Το πρώτο The Legend of Zelda μάς έβαλε στον κόσμο του Hyrule χωρίς να κρατά συνεχώς το χέρι μας. Μπορούσαμε να κινηθούμε ελεύθερα στον χάρτη, να ανακαλύψουμε μυστικά, να βρούμε αντικείμενα και να προσεγγίσουμε αρκετά από τα dungeons με διαφορετική σειρά.

Η αίσθηση της ανακάλυψης ήταν το μεγάλο του πλεονέκτημα, δεν υπήρχαν συνεχείς οδηγίες για το πού πρέπει να πάμε και τι πρέπει να κάνουμε. Έπρεπε να παρατηρήσουμε, να πειραματιστούμε και να ανακαλύψουμε μόνοι μας τι κρυβόταν στον κόσμο του παιχνιδιού.

Και αν σκεφτεί κανείς πόσο σημαντική έχει γίνει η εξερεύνηση στη σύγχρονη σειρά Zelda, αλλά και σε δεκάδες open-world παραγωγές, καταλαβαίνει γιατί το συγκεκριμένο παιχνίδι έχει ξεχωριστή θέση στην ιστορία του gaming.

5. Sid Meier's Pirates! (1987)

Αν το όνειρό σου ήταν να γίνεις πειρατής στην Καραϊβική, το Sid Meier's Pirates! ήταν μάλλον ό,τι πιο κοντινό μπορούσες να βρεις εκείνη την εποχή.

Το παιχνίδι έδινε τη δυνατότητα να ταξιδέψεις ελεύθερα στην Καραϊβική, να επιλέξεις τους στόχους σου, να κυνηγήσεις πλούτη και να διαμορφώσεις τη δική σου πορεία. Δεν υπήρχε μία και μοναδική διαδρομή προς την επιτυχία.

Το ενδιαφέρον ήταν ότι ο κόσμος δεν λειτουργούσε απλώς ως ένα στατικό σκηνικό καθώς οι πολιτικές συμμαχίες, οι αντιπαλότητες μεταξύ των μεγάλων δυνάμεων και οι οικονομικές συνθήκες μπορούσαν να επηρεάσουν την εμπειρία σου. Οι πόλεις άλλαζαν συμμαχίες και η θέση σου απέναντι στις διάφορες δυνάμεις μπορούσε να καθορίσει την εξέλιξη της περιπέτειας.

Ήταν ένα παιχνίδι που έδινε πραγματικό νόημα στις επιλογές του παίκτη και έδειχνε ότι ένας ανοιχτός κόσμος μπορεί να γίνει πολύ πιο ενδιαφέρων όταν δεν περιορίζεται στην απλή μετακίνηση από το ένα σημείο στο άλλο.

6. Hunter (1991)

Και φτάνουμε στο Hunter, ένα παιχνίδι που κυκλοφόρησε το 1991 και ουσιαστικά έφερε αρκετές από τις ιδέες της προηγούμενης δεκαετίας ακόμη πιο κοντά σε αυτό που σήμερα αποκαλούμε open-world εμπειρία.

Σε ένα τρισδιάστατο νησί, ο παίκτης μπορούσε να μετακινηθεί ελεύθερα, να χρησιμοποιήσει διαφορετικά οχήματα και να επιλέξει πώς θα ολοκληρώσει τις αποστολές του. Αυτοκίνητα, ελικόπτερα και σκάφη αποτελούσαν μέρος ενός κόσμου που προσέφερε πολλαπλές δυνατότητες μετακίνησης.

Το σημαντικότερο ήταν ότι δεν υπήρχε μία υποχρεωτική προσέγγιση για την ολοκλήρωση των στόχων. Ο παίκτης είχε την ελευθερία να αποφασίσει πώς θα κινηθεί και πώς θα αξιοποιήσει τα διαθέσιμα μέσα.

Αν και κυκλοφόρησε αρκετά χρόνια μετά τα πρώτα παιχνίδια της λίστας μας, το Hunter αξίζει μια θέση σε αυτή την ιστορική αναδρομή. Συνδύασε στοιχεία που αργότερα θα βλέπαμε σε πολύ μεγαλύτερες παραγωγές και έδειξε πόσο κοντά μπορούσε να φτάσει η τεχνολογία της εποχής σε μια ολοκληρωμένη εμπειρία ελεύθερης εξερεύνησης.

Το GTA δεν ανακάλυψε τον ανοιχτό κόσμο, αλλά τον έκανε δικό του

Κοιτάζοντας πίσω, γίνεται αντιληπτό ότι η ιδέα του open world δεν εμφανίστηκε ξαφνικά με την έλευση του GTA, αλλά χτίστηκε σταδιακά, μέσα από πειραματισμούς δημιουργών που ήθελαν να δώσουν στους παίκτες κάτι περισσότερο από μια σειρά προκαθορισμένων επιπέδων.

Το Grand Theft Auto, φυσικά, κατάφερε να πάρει αυτές τις ιδέες και να τις μετατρέψει σε μια εντελώς διαφορετική εμπειρία, και με το GTA III το 2001, η Rockstar έφερε την ελευθερία εξερεύνησης σε μια τρισδιάστατη πόλη, όπου η οδήγηση, οι αποστολές, οι χαρακτήρες και η ίδια η καθημερινότητα του ψηφιακού κόσμου δημιουργούσαν ένα νέο πρότυπο για τη βιομηχανία.

Και κάπως έτσι, από τους πρώτους χάρτες του Ultima και τους γαλαξίες του Elite φτάσαμε στις ατελείωτες βόλτες στη Vice City και το Los Santos. Μπορεί να έχουν περάσει δεκαετίες, αλλά η βασική επιθυμία είναι να μπαίνεις στον κόσμο του videogame και να αποφασίζεις εσύ τι θα κάνεις. Ακόμη κι αν αυτό σημαίνει ότι θα ξεχάσεις εντελώς την αποστολή που έχεις αναλάβει.