Απρόοπτα προέκυψαν στον ΠΑΟΚ ενόψει της κρίσιμης αναμέτρησης με την ΑΕΚ για το πρωτάθλημα, καθώς οι Εντιαγέ και Ελουστόντο δεν συμμετείχαν στο πρόγραμμα της Τετάρτης (25/11).

Οι δύο ποδοσφαιριστές αντιμετωπίζουν πρόβλημα ίωσης, με αποτέλεσμα να απουσιάσουν από την προπόνηση που πραγματοποιήθηκε στις εγκαταστάσεις της Νέας Μεσημβρίας. Ως εκ τούτου, η συμμετοχή τους στο εκτός έδρας ντέρμπι της Κυριακής (29/11, 21:00) απέναντι στους «κιτρινόμαυρους», στην Allwyn Arena, παραμένει αμφίβολη.

Παράλληλα, οι Πέλκας και Γιάκιτς ακολούθησαν πρόγραμμα θεραπείας, ενώ οι Σορετίρε, Μοναστηρλής, Τέιλορ και Τσάλοφ προπονήθηκαν ατομικά, δουλεύοντας με την μπάλα στο γήπεδο.

Όσον αφορά το πρόγραμμα της προπόνησης, οι παίκτες ξεκίνησαν με προθέρμανση και ασκήσεις κατοχής. Ακολούθησε δουλειά σε δύο γκρουπ, με το πρώτο να επικεντρώνεται στην αμυντική λειτουργία και το δεύτερο στην ανάπτυξη και τους επιθετικούς αυτοματισμούς.

Η προπόνηση ολοκληρώθηκε με ασκήσεις αμυντικής τακτικής, καθώς και παιχνίδι σε περιορισμένο χώρο.

Η προετοιμασία του ΠΑΟΚ θα συνεχιστεί την Πέμπτη (26/11), με την επόμενη προπόνηση να είναι προγραμματισμένη για τις 10:30, στη Νέα Μεσημβρία.