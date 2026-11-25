Είναι από τα βράδια που μένουν στην ιστορία. Όχι γιατί ο Παναθηναϊκός κέρδισε κάτι σημαντικό. Άλλωστε και ο Χέιζ-Ντέιβις αμέσως μετά το τέλος του αγώνα είπε: «Δεν κερδίσαμε κάποιον τίτλο. Είναι απλά μια νίκη κανονικής περιόδου». Αυτό ακριβώς είναι. Τίποτα λιγότερο. Τίποτα περισσότερο. Μένει όμως στην ιστορία, λόγω του τρόπου με τον οποίο ήρθε η νίκη. Με το τεράστιο σουτ του Χέιζ-Ντέιβις και το ακόμα πιο τεράστιο (κατά την ταπεινή μου άποψη) σουτ του Κέντρικ Ναν. Ο Ντέιβις σουτάρει με άλλη ψυχολογία με τον χρόνο να τελειώνει και το ματς στο «Χ», τη στιγμή που ο Ναν αν το έχανε τότε ο Παναθηναϊκός θα επέστρεφε στην Αθήνα με το «L» και όχι με το «W».

Κέντρικ Ναν και Νάιτζελ Χέιζ-Ντέιβις δε μας έκαναν σοφότερους. Ότι έκαναν πάνω στο παρκέ της «Roig Arena» και το ξέρουμε και το έχουν ξανακάνει και θα το ξανακάνουν. Το σημαντικό στοιχείο στην εμφάνιση των δύο παικτών είναι η συνεργασία τους και η συνύπαρξή τους. Όσο περνάει ο καιρός, όσο περνούν τα παιχνίδια και η ομάδα «δένει» όλο και περισσότερο είναι ηλίου φαεινότερο ότι «δένουν» και οι δυο τους. Ναι, οι δύο αυτοί παίκτες που μας «ζάλιζαν» τον… έρωτα κάποιοι «ειδικοί» και «αντικειμενικοί» όλο το καλοκαίρι ότι δε μπορούν να παίξουν μαζί, ότι δε μπορούν να χωρέσουν στην ίδια πεντάδα. Τόσο μπάσκετ ξέρουν, τόσα λένε…

Όμως, αν μου επιτρέπετε, οι μεγάλοι πρωταγωνιστές της βραδιάς στη Βαλένθια δεν είναι αυτοί οι δύο. Δεν είναι ούτε ο Κέντρικ Ναν, αλλά ούτε και ο Νάιτζελ Χέιζ-Ντέιβις. Οι μεγάλοι πρωταγωνιστές της βραδιάς είναι οι Τζέριαν Γκραντ, Νίκος Ρογκαβόπουλος και Μουστάφα Φαλ. Τρεις παίκτες, οι οποίοι την φετινή σεζόν δεν έχουν ξεκινήσει καλά ή έχουν ξεκινήσει με σκαμπανεβάσματα, έχουν ακούσει πολλά, έχουν στοχοποιηθεί, αλλά χθες το βράδυ ήταν οι παίκτες εκείνοι που έκαναν τη διαφορά και έδωσαν τη δυνατότητα στους συμπαίκτες του να ακολουθήσουν κατά γράμμα την τακτική που επέλεξε ο Ζέλικο Ομπράντοβιτς και να μπορέσει ο Παναθηναϊκός να πάρει το δεύτερο συνεχόμενο διπλό του και το τέταρτο στη φετινή σεζόν.

Πρώτος και καλύτερος ο Τζέριαν Γκραντ. Ο παίκτης του «τριφυλλιού», χωρίς δεύτερη σκέψη, πραγματοποίησε την πιο μεστή και ουσιαστική εμφάνισή του τη φετινή σεζόν. Εξαιρετικός στο κατέβασμα, εξαιρετικός στην άμυνα πάνω στη μπάλα και πολύ καλό «διάβασμα» στην επίθεση. Ειδικά σε ένα βράδυ που ο Κώστας Σλούκας ήταν απών. Ο Γκραντ «διάβασε» τα πάντα, «χτύπησε» στις αδυναμίες των αντιπάλων (Σορτς) και τελείωσε τον αγώνα με 14 πόντους (4/4 δίποντα, 0/1 τρίποντα, 6/7 βολές) και 3 ριμπάουντ, 2 ασίστ και 1 κλέψιμο. Και το σημαντικότερο; Τα 20:38 που αγωνίστηκε έδωσε την δυνατότητα στον Σιλβέν Φρανσίσκο να πάρει ανάσες, να «ξεθολώσει» το μυαλό του, να κατεβάσει σφυγμούς και να δείξει κάποια δείγματα βελτίωσης. Χωρίς βέβαια να είναι ακόμα ούτε στα μισά.

Εξίσου εξαιρετική εμφάνιση και από τον Νίκο Ρογκαβόπουλο. Ο διεθνής παίκτης του «τριφυλλιού» έκανε και αυτός την πιο ουσιαστική φετινή του εμφάνιση, δείχνοντας πραγματικά τι μπορεί να προσφέρει. Ο «Ρόγκα» έχει ταλαιπωρηθεί με τους τραυματισμούς, έχει χάσει προπονήσεις, έχει μείνει πίσω, αλλά η χθεσινή του εμφάνιση μπορεί να είναι αυτή που… έψαχνε για να ξεσπάσει και να πάρει μπροστά. Πάτησε παρκέ για 17:11 λεπτά και είχε 10 πόντους (2/3 δίποντα και 2/3 τρίποντα) με 3 ριμπάουντ, 2 ασίστ και 2 κλεψίματα, παίζοντας καταπληκτικές άμυνες.

Για ένα ακόμα ματς ο Μουστάφα Φαλ εκθέτει όλους εκείνους που έλεγαν ότι ο Παναθηναϊκός μάλλον έχει θέμα στο «5» (συμπεριλαμβανομένου και του υπογράφοντος). Στα δύο τελευταία ματς ο Γάλλος σέντερ δείχνει να παίρνει μπροστά, δείχνει να βρίσκει ρυθμό, έχει μπει για τα καλά στο rotation και δίνει στον Παναθηναϊκό αυτό που του έλειπε μέσα στη ρακέτα. Χθες, αγωνίστηκε για 21:02 λεπτά και είχε 6 πόντους, 5 ριμπάουντ, 2 ασίστ και πολλά… απαγορευτικά. Τις φορές δηλαδή εκείνες που οι κοντοί της Βαλένθια πήραν φόρα για να εφορμήσουν στο καλάθι του Παναθηναϊκού και τελικώς έκαναν… μεταβολή. Τεράστια βοήθεια για τον Παναθηναϊκό, τεράστια βοήθεια και για τον Λεσόρ που δεν χρειάζεται να παλεύει μόνος του.

Πλέον, ο Παναθηναϊκός είναι στο 10-4, μαζί με τη Βαλένθια και με το διπλό του στην Ισπανία έδωσε την ευκαιρία στον Ολυμπιακό να μείνει μόνος πρώτος στην κατάταξη, σε περίπτωση που απόψε καταφέρει να πάρει το ματς κόντρα στη Χάποελ του Δημήτρη Ιτούδη. Οι «πράσινοι» δείχνουν να βρίσκουν ρυθμό την κατάλληλη στιγμή και μετά από τις δύο συνεχόμενες νίκες έχουν μπροστά τους τον αγώνα με την Μπεσίκτας την ερχόμενη Πέμπτη και ακολουθούν δύο ματς στο Telekom Center Athens κόντρα σε Ολυμπιακό και Ερυθρό Αστέρα για να μπορέσουν να κάνουν το 3-0 και να φτάσουν το σερί τους σε 5 συνεχόμενες νίκες.

ΥΓ1: Τεράστια η συμβολή και του Χουάντσο Ερνανγκόμεθ στη χθεσινή νίκη. Ο Ισπανός είναι πάντα εκεί και ανεξάρτητα αν θα είναι σε καλή ή σε κακή βραδιά στην επίθεση, στην άμυνα και στα ριμπάουντ είναι παίκτης για σεμινάριο.

ΥΓ2: Είναι φοβερό αυτό που γίνεται τις τελευταίες ώρες. Μόλις έγινε γνωστό ότι ανοίγουν τα τηλέφωνα και όλες οι ηλεκτρονικές συσκευές… μαρτυράνε μόνοι τους. Θα έχει πάρα πολύ ενδιαφέρον.

ΥΓ3: Όπως έγραψε και ένας συνάδελφος… «Τουριστικό τρίποντο».