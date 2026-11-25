Ένας… παλιός γνώριμος επιστρέφει στην Ελλάδα για το πρώτο ντέρμπι «Δικέφαλων» στην φετινή Super League. Ο λόγος γίνεται για τον Ίρφαν Πέλιτο, ο οποίος ανήκει στην Elite κατηγορία της UEFA και έρχεται για έκτη φορά στο ελληνικό πρωτάθλημα.

Μάλιστα, αυτή είναι η δεύτερη φορά που ο Βόσνιος διαιτητής θα «σφυρίξει» ντέρμπι ΑΕΚ – ΠΑΟΚ, καθώς είχε κάνει κάτι ανάλογο και πριν από περίπου 5,5 χρόνια, στη νίκη 2-1 των Θεσσαλονικέων στη Νέα Φιλαδέλφεια σε ματς play offs.

Παράλληλα, ήταν στην περσινή νίκη 2-0 του ΠΑΟΚ επί του Παναθηναϊκού στην Τούμπα για την κανονική διάρκεια, αλλά και στην επικράτηση 2-1 των «πράσινων» επί του «Δικέφαλου του Βορρά», πριν από 4,5 χρόνια σε ματς play offs.

Ακόμα έχει διευθύνει άλλες δύο αναμετρήσεις της ΑΕΚ, αρχικά πριν από 6 χρόνια στην ήττα 2-1 από τον Παναθηναϊκό, εντός έδρας, αλλά και την ισοπαλία 2-2 με τον Αστέρα Τρίπολης.

Από εκεί και πέρα, ο Αλέξανδρος Τσακαλίδης από τον Σύνδεσμο της Χαλκιδικής θα είναι στον αγώνα του Άρη με τον Ολυμπιακό στο «Κλ. Βικελίδης», με τους Ιταλούς Αμπίσο και Προντέρα στον έλεγχο του VAR.

Παράλληλα, στον αγώνα του Ατρόμητου με τον Παναθηναϊκό θα είναι ο Κωνσταντίνος Τσέτσιλας με τον Φώτη Πολυχρόνη στον έλεγχο του VAR.

Συνοπτικά, οι διαιτητές της αγωνιστικής: