Με πρωταγωνιστές τους Κούπερ Φλαγκ και Τζέισον Τέιτουμ, οι Ντάλας Μάβερικς και οι Μπόστον Σέλτικς πανηγύρισαν σημαντικές νίκες στο NBA Cup, ενώ θετικό αποτέλεσμα πήραν και οι Ντιτρόιτ Πίστονς, επικρατώντας των Ορλάντο Μάτζικ.

Οι Μάβερικς νίκησαν με 120-101 τους Ντένβερ Νάγκετς, φτάνοντας τις τέσσερις διαδοχικές επιτυχίες και βελτιώνοντας το συνολικό ρεκόρ τους στο 11-7. Ο Κούπερ Φλαγκ ήταν ο μεγάλος πρωταγωνιστής με 24 πόντους, 12 ασίστ και έξι ριμπάουντ, ενώ οι Πι Τζέι Ουάσινγκτον και Νατζί Μάρσαλ πρόσθεσαν από 14 πόντους. Για το Ντένβερ, ο Τζαμάλ Μάρεϊ σημείωσε 20 πόντους και ο Νίκολα Γιόκιτς ολοκλήρωσε την αναμέτρηση με 18 πόντους, 11 ριμπάουντ και πέντε ασίστ. Καθοριστική ήταν η αμυντική λειτουργία του Ντάλας, που περιόρισε τους Νάγκετς στο 40% στα σουτ εντός παιδιάς, παρά το γεγονός ότι πριν από το παιχνίδι είχαν το κορυφαίο ποσοστό ευστοχίας στο NBA με 49%.

Σπουδαία εμφάνιση πραγματοποίησε και ο Τζέισον Τέιτουμ, οδηγώντας τους Μπόστον Σέλτικς στη νίκη με 131-116 απέναντι στους Ουάσινγκτον Ουίζαρντς. Οι «Κέλτες» κυριάρχησαν στη δεύτερη περίοδο, σημειώνοντας 46 πόντους έναντι 21 των αντιπάλων τους, με αποτέλεσμα να πάνε στα αποδυτήρια με προβάδισμα 31 πόντων (80-49). Η Ουάσινγκτον προσπάθησε να επιστρέψει, μειώνοντας σε 104-89 στο τέλος της τρίτης περιόδου, ωστόσο η Βοστώνη διατήρησε τον έλεγχο και έφτασε στο 3/3 στον όμιλό της. Ο Τέιτουμ ήταν ασταμάτητος με 41 πόντους, έξι ριμπάουντ και οκτώ ασίστ, ενώ για τους γηπεδούχους ο Άντονι Ντέιβις είχε 33 πόντους και 13 ριμπάουντ.

Τέλος, οι Ντιτρόιτ Πίστονς πέρασαν νικηφόρα από την έδρα των Ορλάντο Μάτζικ, επικρατώντας με 104-86. Παρότι οι γηπεδούχοι ξεκίνησαν καλύτερα και έκλεισαν την πρώτη περίοδο προηγούμενοι με 22-16, το Ντιτρόιτ ανέβασε κατακόρυφα την απόδοσή του στο δεύτερο δωδεκάλεπτο, πετυχαίνοντας επιμέρους σκορ 32-14 και παίρνοντας προβάδισμα 48-36 στο ημίχρονο. Οι Πίστονς διατήρησαν τη διαφορά μέχρι το τέλος και βελτίωσαν το ρεκόρ τους στο NBA Cup σε 2-1, υποχρεώνοντας το Ορλάντο στην πρώτη ήττα του στη διοργάνωση (3-1). Ο Ντάνις Τζένκινς ξεχώρισε για τους νικητές με 15 πόντους, πέντε ριμπάουντ και 10 ασίστ, ενώ για τους Μάτζικ ο Φραντς Βάγκνερ ολοκλήρωσε το παιχνίδι με 20 πόντους, εννέα ριμπάουντ και έξι ασίστ.

Συνοπτικά, τα αποτελέσματα της βραδιάς στο NBA:

Ορλάντο Μάτζικ - Ντιτρόιτ Πίστονς 86-104

Ουάσινγκτον Ουίζαρντς - Μπόστον Σέλτικς 116-131

Ντένβερ Νάγκετς - Ντάλας Μάβερικς 101-120