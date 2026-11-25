Ο Χέιζ - Ντέιβις «ξέρανε» με απίστευτο buzzer beater τρίποντο τη Βαλένθια και χάρισε μια άκρως σημαντική νίκη στον Παναθηναϊκό στη Roig Arena (83-86).

Παράλληλα, ο Αμερικανός με το αδιανόητο σουτ που πέτυχε, κατάφερε να «τρελάνει» τον σπικερ της Euroleague που θυμήθηκε το περσινό buzzer beater του Χέιζ- Ντέιβις στο game 2 των playoffs.

«Όχι ξανά! Όχι ξανά! Το έκανε πάλι! Ο Χέιζ Ντέιβις επανέλαβε τους ηρωισμούς της περσινής σεζόν» ακούγεται να λέει ο σπικερ που βρίσκεται σε έκσταση με όσα βλέπει