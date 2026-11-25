Μέσα σε ελάχιστα λεπτά ο Νάιτζελ Χέιζ-Ντέιβις απέδειξε γιατί εκτός από τεράστιος παίκτης είναι και τεράστια προσωπικότητα. Μετά από το τεράστιο τρίποντο του, ο παίκτης του “τριφυλλιού” στις δηλώσεις προσπάθησε να προσγειώσει τον ίδιο και τους συμπαίκτες του.

Αναλυτικά όσα είπε:

"Δε θέλουμε πάντα να κερδίζουμε έτσι. Κάνουμε τη ζωή μας δύσκολη. Θα μπορούσαμε να είχαμε κερδίσει πιο εύκολα. Κάποιες φορές είμαστε και τυχεροί. Βγήκαμε κάναμε τη δουλειά μας και κερδίσαμε. Είναι μια νίκη κανονικής περιόδου. Τίποτα περισσότερο. Δεν κερδίσαμε κάποιον τίτλο.

Νομίζω ότι είχαμε κάποια καλά διαστήματα που παίξαμε το παιχνίδι μας. Όταν παίζουν Εκάλη άμυνα και έχουμε συνέπεια στην επίθεση μπορούμε να κάνουμε τη διαφορά. Έχουμε έναν φοβερό προπονητή και έχουμε και μια πολύ καλή ομάδα και ξέρουμε ότι όταν είμαστε αυτοί που πρέπει μπορούμε να κερδίσουμε όλα τα παιχνίδια".