Στο γήπεδο επέστρεψαν οι ποδοσφαιριστές του ΟΦΗ μετά το ρεπό της Δευτέρας (23/11), ξεκινώντας την προετοιμασία τους για το μεγάλο ευρωπαϊκό παιχνίδι απέναντι στην Άντερλεχτ, το οποίο θα διεξαχθεί στο Παγκρήτιο Στάδιο.

Ωστόσο, η προπόνηση έκρυβε μια δυσάρεστη εξέλιξη για τον Χρήστο Κόντη, καθώς ο Μπόρχα Γκονθάλεθ αισθάνθηκε ενοχλήσεις στον τετρακέφαλο. Η κατάσταση του Ισπανού δεξιού μπακ-χαφ θα επανεκτιμηθεί, προκειμένου να διαπιστωθεί το μέγεθος του προβλήματος και να ξεκαθαρίσει η συμμετοχή του στην αναμέτρηση.

Στον αντίποδα, ευχάριστα ήταν τα νέα αναφορικά με τον Κρέσιμιρ Κρίζμανιτς. Ο Κροάτης κεντρικός αμυντικός συμμετείχε στο μεγαλύτερο μέρος της προπόνησης και πλέον μετρά αντίστροφα για την επιστροφή του στη δράση, μετά τον τραυματισμό που υπέστη στην αναμέτρηση με τον Ατρόμητο.

Όσον αφορά τους υπόλοιπους τραυματίες, ο Κέναν Κόντρο συνέχισε τη θεραπεία του για την κάκωση στον τετρακέφαλο, ενώ ο Άαρον Ισέκα ακολούθησε ατομικό πρόγραμμα ενδυνάμωσης.

Οι ποδοσφαιριστές που αγωνίστηκαν στην αναμέτρηση με τον Παναθηναϊκό στο ΟΑΚΑ ακολούθησαν πρόγραμμα αποθεραπείας, ενώ οι υπόλοιποι συμμετείχαν σε ασκήσεις τεχνικής και αγωνιστικά παιχνίδια.

Η επόμενη προπόνηση του ΟΦΗ είναι προγραμματισμένη για την Τετάρτη (25/11) στις 17:30, στο Παγκρήτιο Στάδιο. Νωρίτερα, στις 16:15, ο Χρήστος Κόντης και ένας εκπρόσωπος των ποδοσφαιριστών θα παραχωρήσουν την καθιερωμένη συνέντευξη Τύπου, ενώ μετά το τέλος της προπόνησης θα ανακοινωθεί η αποστολή για το ευρωπαϊκό παιχνίδι.