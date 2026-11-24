CHAMPIONS LEAGUE · Κόμο Κόμο - ΑΕΚ: Το χαμένο πέναλτι του Ντα Κούνια - Βίντεο ΒΑΓΓΕΛΗΣ ΠΑΤΑΣ 24 Νοεμβρίου 2026, 22:47 BOOKMARK ΣΧΟΛΙΑΣΕ Δείτε την άστοχη εκτέλεση πέναλτι του Ντα Κούνια Αποκλειστική προσφορά γνωριμίας από τη Novibet! Κόμο-ΑΕΚ Κόμο ΑΕΚ ΑΕΚ Αποστολή 2027 COMMENTS LATEST NEWS 23:34 EUROLEAGUE Η επόμενη αντίπαλος του Παναθηναϊκού AKTOR στην EuroLeague 23:33 EUROLEAGUE Βαλένθια - Παναθηναϊκός AKTOR 83-86: Ψυχρός δολοφόνος ο Χέιζ-Ντέιβις - Το έκανε ξανά στη Roig Arena 23:33 EUROPA LEAGUE ΟΦΗ: Πρόβλημα με Μπόρχα πριν από την Άντερλεχτ - Ανεβάζει ρυθμούς ο Κρίζμανιτς 23:31 CHAMPIONS LEAGUE Μπόντο Γκλιμτ - Λίντσερ: Τα highlights από την αγχωτική νίκη των Νορβηγών 23:29 CHAMPIONS LEAGUE Κόμο - ΑΕΚ: Το γκολ- ποίημα του Μίγια για να δώσει προβάδισμα στους Ιταλούς - Βίντεο 23:17 CHAMPIONS LEAGUE Το γκολ του Γκιούλ που έδωσε τη νίκη στη Γαλατασαράι απέναντι στην Άστον Βίλα - Βίντεο 23:07 EUROLEAGUE Μπάγερν Μονάχου - Μακάμπι Τελ Αβίβ 79-87: Ο Σόρκιν... καθάρισε στο φινάλε για τους Ισραηλινούς 23:04 ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ Τότεναμ: Νέο συμβόλαιο στον Γουίλιαμς-Μπάρνετ μετά το ιστορικό του ντεμπούτο 22:56 EUROLEAGUE Βαλένθια - Παναθηναϊκός AKTOR: Η εντυπωσιακή πτήση του Χουάντσο (Video) 22:55 CHAMPIONS LEAGUE Κόμο - ΑΕΚ: Η διπλή τεράστια χαμένη ευκαιρία της «Ένωσης» να ανοίξει το σκορ - Βίντεο 22:47 CHAMPIONS LEAGUE Κόμο - ΑΕΚ: Το χαμένο πέναλτι του Ντα Κούνια - Βίντεο 22:39 ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ Στις ΗΠΑ το Copa America το 2028 ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ