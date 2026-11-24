Δεκτή έγινε η έφεση της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ για την αποβολή του Λενί Γιορό στο ντέρμπι με τη Λίβερπουλ, με αποτέλεσμα ο Γάλλος αμυντικός να γλιτώσει την τιμωρία και να τεθεί κανονικά στη διάθεση της ομάδας του.

Ο Γιορό αντίκρισε την κόκκινη κάρτα στην ήττα των «Κόκκινων Διαβόλων» με 4-0 από τη Λίβερπουλ, στο «Άνφιλντ», για την 11η αγωνιστική της Premier League.

Η Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ κατέθεσε έφεση, υποστηρίζοντας πως η αποβολή του ποδοσφαιριστή ήταν άδικη, και τελικά δικαιώθηκε από την Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία της Αγγλίας.

Έτσι, ο νεαρός αμυντικός θα είναι κανονικά διαθέσιμος για την επόμενη αναμέτρηση της ομάδας του απέναντι στην Μπρέντφορντ.

Η ανακοίνωση της Ομοσπονδίας:

«Η τιμωρία ενός αγώνα του Λένι Γιόρο ακυρώθηκε μετά από επιτυχημένη αγωγή για άδικη αποβολή.

«Ο παίκτης της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ αποβλήθηκε επειδή στέρησε μια προφανή ευκαιρία για γκολ κατά τη διάρκεια του αγώνα της Πρέμιερ Λιγκ εναντίον της Λίβερπουλ την Κυριακή 22 Νοεμβρίου.»

«Οι γραπτοί λόγοι της ανεξάρτητης Ρυθμιστικής Επιτροπής για την απόφασή της θα δημοσιευτούν εν ευθέτω χρόνω.»

Ο Γιόρο θα είναι πλέον διαθέσιμος για τον αγώνα του Σαββάτου εναντίον της Μπρέντφορντ στο Ολντ Τράφορντ».