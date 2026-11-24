Κόμο - ΑΕΚ: To τετ α τετ του Νίκολιτς με τον Φάμπρεγκας πριν το παιχνίδι (pics)
Μάρκο Νίκολιτς και Σεσκ Φάμπρεγκας τα... είπαν σε πολύ θερμό κλίμα, λίγο πριν την έναρξη της αναμέτρησης ανάμεσα στην Κόμο και την ΑΕΚ για την 5η αγωνιστική της League Phase του Champions League.
Αποστολή στο Κόμο: Βαγγέλης Πάτας
Mε στόχο ένα θετικό αποτέλεσμα και να διατηρήσει τις ελπίδες της για πρόκριση στην επόμενη φάση του Champions League, η ΑΕΚ αντιμετωπίζει την Κόμο στο «Giuseppe Sinigaglia», στο πλαίσιο της 5ης αγωνιστικής της League Phase.
Λίγη ώρα πριν τη σέντρα (22:00) του σπουδαίου αγώνα, ο Μάρκο Νίκολιτς είχε την ευκαιρία να συναντήσει τον Σεσκ Φάμπρεγκας. Συγκεκριμένα, οι δύο προπονητές τα είπαν σε ιδιαίτερα θερμό κλίμα, με τον Σέρβο τεχνικό της Ένωσης και τον Ισπανό ομόλογό του να συνομιλούν για μερικά λεπτά πριν από την έναρξη της προθέρμανσης.