Αποστολή στο Κόμο: Βαγγέλης Πάτας

Mε στόχο ένα θετικό αποτέλεσμα και να διατηρήσει τις ελπίδες της για πρόκριση στην επόμενη φάση του Champions League, η ΑΕΚ αντιμετωπίζει την Κόμο στο «Giuseppe Sinigaglia», στο πλαίσιο της 5ης αγωνιστικής της League Phase.

Λίγη ώρα πριν τη σέντρα (22:00) του σπουδαίου αγώνα, ο Μάρκο Νίκολιτς είχε την ευκαιρία να συναντήσει τον Σεσκ Φάμπρεγκας. Συγκεκριμένα, οι δύο προπονητές τα είπαν σε ιδιαίτερα θερμό κλίμα, με τον Σέρβο τεχνικό της Ένωσης και τον Ισπανό ομόλογό του να συνομιλούν για μερικά λεπτά πριν από την έναρξη της προθέρμανσης.