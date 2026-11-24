Η Άρσεναλ υποδέχεται τη Ντόρτμουντ στο «Έμιρειτς» στο πλαίσιο της 5ης αγωνιστικής της League Phase του Champions League, σε μια αναμέτρηση με έντονο ελληνικό ενδιαφέρον καθώς ο Χρήστος Τζόλης τίθεται αντιμέτωπος με τον Κωνσταντίνο Καρέτσα.

Ο Τζόλης βρίσκεται στις βασικές επιλογές του Μικέλ Αρτέτα για τον αγώνα, ωστόσο ο Κόβατς δεν ξεκινά με τον Καρέτσα στην ενδεκάδα.

Οι επιλογές του Μικέλ Αρτέτα: Κέπα, Γουάιτ, Κόνσα, Γκαμπριέλ, Χινκάπιε, Ράις, Σκέλι, Μαντουέκε, Έντεγκααρντ, Τζόλης, Γιόκερες.

Στον πάγκο: Μεσλιέ, Πόρτερ, Μοσκέρα, Τίμπερ, Καλαφιόρι, Σαλίμπα, Γκιμαράες, Έζε, Ντάουμαν, Μερίνο, Χάβερτζ.

Η ενδεκάδα της Ντόρτμουντ: Κόμπελ, Σλότερμπερκ, Άντον, Γκαντού, Σβένσον, Ενμέτσα, Φέρμαν, Μπέλιγχαμ, Ρίερσον, Σίλβα, Μπάιερ.

Στον πάγκο: Μάιερ, Ντρέβες, Μανέ, Ρετζιάνι, Μπενσεμπαϊνί, Τσουκουεμέκα, Ντουάρτε, Ενουανέρι, Ζαμπίτσερ, Άλμπερτ, Καρέτσας, Γκιρασί.