ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΣΤΟ ΚΟΜΟ: Βαγγέλης Πάτας

Η Κόμο υποδέχεται την ΑΕΚ στο πλαίσιο της 5ης αγωνιστικής της League Phase του Champions League, με τον Τάσο Δουβίκα να είναι στις βασικές επιλογές του Σεσκ Φάμπρεγκας για αυτή την αναμέτρηση.

Ο Ισπανός επέλεξε να ξεκινήσει σε σχηματισμό 4-2-3-1 με τον Σάντσεθ κάτω από τα δοκάρια, τον Κόουτο και τον Βάλε στα άκρα της άμυνας και τους Τσάλομπα και Ραμόν να συνθέτουν το δίδυμο των στόπερ.

Στη μεσαία γραμμή βρίσκονται ο Περρόνε με τον Μίγια, ενώ δεξία αγωνίζεται ο Ντα Κούνια και αριστερά ο Μπατούρινα, με τον Νίκο Παζ σε ελεύθερο ρόλο, πίσω από τον προωθημένο Τάσο Δουβίκα.