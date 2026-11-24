ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΣΤΗ ΒΑΛΕΝΘΙΑ: Ηλίας Λαλιώτης

Την δεύτερη διαδοχική του νίκη στην EuroLeague θα ψάξει ο Παναθηναϊκός AKTOR, με τους «πράσινους» να φιλοξενούνται από τη Βαλένθια στη «Roig Arena», στο πλαίσιο της 14ης αγωνιστικής της διοργάνωσης.

Η ομάδα του Ζέλικο Ομπράντοβιτς θα παραταχθεί χωρίς τους Παναγιώτη Καλαϊτζάκη και Δημήτρη Μωραΐτη στη δωδεκάδα της, καθότι αμφότεροι έμειναν εκτός επιλογών από τον Σέρβο τεχνικό.

Υπενθυμίζεται πως στην Ισπανία δεν ταξίδεψε ούτε ο Κώστας Σλούκας, ενώ εκτός αποστολής βρίσκονται επίσης οι Λευτέρης Μαντζούκας και Γιάννης Κουζέλογλου.

Αναλυτικά η δωδεκάδα του Παναθηναϊκού: Φρανσίσκο, Μπάντιο, Γκραντ, Ναν, Χέιζ-Ντέιβις, Ρογκαβόπουλος, Γιαμπουσέλε, Μπόνγκα, Μήτογλου, Ερνανγκόμεθ, Λεσόρ, Φαλ.