Η Επιτροπή Εφέσεων έκανε δεκτή την προσφυγή του τόσο τυπικά όσο και κατ’ ουσίαν, εξαφανίζοντας την πρωτόδικη απόφαση και επιστρέφοντας την υπόθεση στην Πειθαρχική Επιτροπή για νέα εκδίκαση σε πρώτο βαθμό.

Υπενθυμίζεται πως με την αρχική απόφαση ο Αχιλλέας Μπέος είχε κριθεί πειθαρχικώς ελεγκτέος για παράβαση διατάξεων του Πειθαρχικού Κώδικα της ΕΠΟ, με αποτέλεσμα να του επιβληθεί χρηματική ποινή 20.000 ευρώ.

Πλέον, η υπόθεση θα εξεταστεί εκ νέου από την Πειθαρχική Επιτροπή, σύμφωνα με όσα προβλέπονται στο σκεπτικό της απόφασης της Επιτροπής Εφέσεων.