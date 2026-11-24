Αποστολή στο Κόμο: Βαγγέλης Πάτας

Δρακόντεια είναι τα μέτρα ασφαλείας μερικές ώρες πριν τη σέντρα της μεγάλης αναμέτρησης της Κόμο που υποδέχεται την ΑΕΚ (24/11, 22:00) στο πλαίσιο της 5ης αγωνιστικής του Champions League.

Το «Τζουζέπε Σινιγκάλια» είναι αποκλεισμένο περιμετρικά από αστυνομικές δυνάμεις, ενώ για τους φίλους της ΑΕΚ έχει οριστεί συγκεκριμένο σημείο συνάντησης, από το οποίο θα ξεκινήσει και η διαδρομή τους για το γήπεδο.

Δείτε το σημείο συνάντησης:

Λίγες ώρες πριν τη σέντρα ο ισχυρός άνδρας της ΠΑΕ ΑΕΚ, Μάριος Ηλιόπουλος έδωσε το «παρών» στο Κόμο για να παρακολουθήσει από κοντά την προσπάθεια των ποδοσφαιριστών του Μάρκο Νίκολιτς και να στηρίξει την ομάδα στην δύσκολη αποστολή της απέναντι στην ομάδα του Σεσκ Φάμπρεγκας.

Το ταξίδι για το Κόμο πραγματοποίησαν και περίπου 1.000 φίλοι της ΑΕΚ οι οποίοι θα στηρίξουν την «Ένωση» από τις εξέδρες του «Τζουζέπε Σινιγκάλια», με τους φιλάθλους της ομάδας να έχουν κατακλύσει από νωρίς τους δρόμους της πόλης και να δίνουν τον «παλμό» πριν το σπουδαίο παιχνίδι.