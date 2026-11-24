ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΣΤΗ ΒΑΛΕΝΘΙΑ: Ηλίας Λαλιώτης

Με πρωινό «ξεμούδιασμα» στη Roig Arena, ο Παναθηναϊκός AKTOR ολοκλήρωσε την προετοιμασία του ενόψει του αποψινού κρίσιμου αγώνα με τη Βαλένθια, στο πλαίσιο της 14ης αγωνιστική της EuroLeague (24/11, 21:30).

Οι «πράσινοι» του Ζέλικο Ομπράντοβιτς πραγματοποίησαν το καθιερωμένο τους «shootaround» την ημέρα του αγώνα και πλέον στοχεύουν στη δεύτερη διαδοχική τους νίκη στη διοργάνωση, που θα τους ανεβάσει σημαντικά στη βαθμολογία.

Δείτε το βίντεο της ΚΑΕ Παναθηναϊκός: