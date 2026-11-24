Η ΑΕΚ U19 έφυγε με έναν σημαντικό βαθμό από την Ιταλία, καθώς αναδείχθηκε ισόπαλη 1-1 με την Κόμο εκτός έδρας, στο πλαίσιο του Youth League.

Η Ένωση είχε την ευκαιρία να πάρει ακόμη και τη νίκη, όμως ο Γκολφίνος δεν κατάφερε να αξιοποιήσει το πέναλτι που κέρδισε η ομάδα του, με αποτέλεσμα οι δύο αντίπαλοι να μοιραστούν τους βαθμούς.

Παρά την απώλεια της ευκαιρίας για το τρίποντο, οι νεαροί «κιτρινόμαυροι» παραμένουν στη διεκδίκηση της πρόκρισης στην επόμενη φάση. Με το συγκεκριμένο αποτέλεσμα έφτασαν τους έξι βαθμούς και διατηρούν τις ελπίδες τους για μια θέση στην πρώτη 24άδα της League Phase, μία αγωνιστική πριν από την ολοκλήρωσή της.

Στο πρώτο μέρος οι δύο ομάδες κινήθηκαν σε ισορροπημένα επίπεδα, με τους γηπεδούχους να έχουν μεγαλύτερα διαστήματα κατοχής και την ΑΕΚ να παρουσιάζεται συμπαγής αμυντικά. Οι παίκτες της Ένωσης περίμεναν τις κατάλληλες στιγμές για να χτυπήσουν στην αντεπίθεση, διατηρώντας παράλληλα την αμυντική τους συνοχή.

Η ομάδα του Δικεφάλου βρήκε τον δρόμο προς τα δίχτυα στο 68ο λεπτό, όταν ο Φραντζεσκάκης ανέλαβε την εκτέλεση κόρνερ και ο Ψυρόπουλος με δυνατή κεφαλιά έστειλε την μπάλα στην εστία της Κόμο για το 0-1.

Η αντίδραση των Ιταλών ήταν άμεση. Στο 72' ο Τσαντήλας ανέτρεψε τον Φουστίνι μέσα στην περιοχή, με τον διαιτητή να δείχνει την άσπρη βούλα. Ο Μπαράλα ανέλαβε την εκτέλεση και νίκησε τον Σαρακασίδη, διαμορφώνοντας το 1-1.

Τέσσερα λεπτά αργότερα η ΑΕΚ είχε τη μεγάλη ευκαιρία να ανακτήσει το προβάδισμα. Ο Τσαντήλας κέρδισε πέναλτι από τον Μπαράλα, όμως αυτή τη φορά ο τερματοφύλακας της Κόμο βγήκε νικητής, αποκρούοντας την προσπάθεια του Γκολφίνου.

Οι γηπεδούχοι απείλησαν ξανά στο 81', όταν ο Φουστίνι επιχείρησε να σκοράρει με πλασέ, αλλά ο Σαρακασίδης αντέδρασε αποτελεσματικά. Στο 87' ήταν η σειρά της Ένωσης να πλησιάσει στο γκολ της νίκης, με τον Σιούτα να μην καταφέρνει να στείλει την μπάλα στα δίχτυα με κεφαλιά από κοντινή απόσταση.

Το 1-1 παρέμεινε μέχρι το τέλος, με την ΑΕΚ U19 να κρατά έναν πολύτιμο βαθμό στην προσπάθειά της να συνεχίσει την ευρωπαϊκή της πορεία.

Κόμο-ΑΕΚ 1-1

Διαιτητής: Τσόνκα (Ουγγαρία)

Κίτρινες: 34' Ντε Πάουλα, 34' Τιγκάνο, 55' Αρούι, 76' Μπαράλα, 79' Μπρόγκιαν

Κόμο (Φαλσίνι): Σγκάρμπι, Επιφάνι, Γκριλι, Ντε Πάολι, Μπρόγκιαν, Ντε Πάουλα, Αντρεάλι, Μπαράλα, Αρούι, Τιγκάνο και Φουστίνι.

ΑΕΚ (Παπαπαναγής): Σαρακασίδης, Ρίννης, Ψυρόπουλος, Τσαραμανίδης, Ταμπάκογλου (92' Γεωργίου), Φραντζεσκάκης (85' Αμανατίδης), Σκάκιτς, Στεργιαρόπουλος, Ποντίκης (68' Σιούτας), Τσαντίλας και Γκολφίνος.

Η βαθμολογία