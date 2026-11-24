Ανακοινώθηκε το αναλυτικό πρόγραμμα της 12ης αγωνιστικής της Super League 2, η οποία θα πραγματοποιηθεί σε τρεις ημέρες, από το Σάββατο 28 μέχρι και τη Δευτέρα 30 Νοεμβρίου.

Η δράση ξεκινά το Σάββατο με τρεις αναμετρήσεις. Ανάμεσά τους ξεχωρίζει η εκτός έδρας αναμέτρηση του ΠΑΟΚ Β με τη Μαρκό, η οποία θα μεταδοθεί τηλεοπτικά από την ΕΡΤ 2 ΣΠΟΡ.

Την Κυριακή είναι προγραμματισμένα τέσσερα παιχνίδια. Η ΑΕΛ θα αντιμετωπίσει εκτός έδρας την Ελλάς Σύρου, ενώ η Αναγέννηση Καρδίτσας θα φιλοξενήσει τον Ολυμπιακό Β. Στο πρόγραμμα της ημέρας βρίσκεται επίσης η αναμέτρηση του Απόλλωνα Καλαμαριάς με τον Πανθρακικό.

Η αυλαία της αγωνιστικής θα πέσει τη Δευτέρα στην Καλλιθέα, όπου η Athens Kallithea θα υποδεχθεί τη Ζάκυνθο. Το συγκεκριμένο παιχνίδι θα πραγματοποιηθεί χωρίς την παρουσία θεατών.

Συνοπτικά, το πρόγραμμα της 12ης αγωνιστικής και οι μεταδόσεις:

Σάββατο 28 Νοεμβρίου

14:45 Μαρκό - ΠΑΟΚ Β (ΕΡΤ 2 ΣΠΟΡ)

15:00 Πανσερραϊκός - Πύργος

15:00 Asteras AKTOR Β - Νίκη Βόλου

Κυριακή 29 Νοεμβρίου

12:30 Ελλάς Σύρου - ΑΕΛ Novibet (ΕΡΤ 2 ΣΠΟΡ)

14:45 Αναγέννηση Καρδίτσας - Ολυμπιακός Β (ΕΡΤ 2 ΣΠΟΡ)

15:00 Πανιώνιος - Νέστος Χρυσούπολης (YouTube Superbet)

15:00 Απόλλων Καλαμαριάς - Πανθρακικός

Δευτέρα 30 Νοεμβρίου