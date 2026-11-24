Super League 2: Ανακοινώθηκε το πρόγραμμα της 12ης αγωνιστικής
Σε τρεις δόσεις θα διεξαχθεί η 12η αγωνιστική της Super League 2, με το πρόγραμμα να περιλαμβάνει σημαντικές αναμετρήσεις από το Σάββατο 28 έως και τη Δευτέρα 30 Νοεμβρίου.
Ανακοινώθηκε το αναλυτικό πρόγραμμα της 12ης αγωνιστικής της Super League 2, η οποία θα πραγματοποιηθεί σε τρεις ημέρες, από το Σάββατο 28 μέχρι και τη Δευτέρα 30 Νοεμβρίου.
Η δράση ξεκινά το Σάββατο με τρεις αναμετρήσεις. Ανάμεσά τους ξεχωρίζει η εκτός έδρας αναμέτρηση του ΠΑΟΚ Β με τη Μαρκό, η οποία θα μεταδοθεί τηλεοπτικά από την ΕΡΤ 2 ΣΠΟΡ.
Την Κυριακή είναι προγραμματισμένα τέσσερα παιχνίδια. Η ΑΕΛ θα αντιμετωπίσει εκτός έδρας την Ελλάς Σύρου, ενώ η Αναγέννηση Καρδίτσας θα φιλοξενήσει τον Ολυμπιακό Β. Στο πρόγραμμα της ημέρας βρίσκεται επίσης η αναμέτρηση του Απόλλωνα Καλαμαριάς με τον Πανθρακικό.
Η αυλαία της αγωνιστικής θα πέσει τη Δευτέρα στην Καλλιθέα, όπου η Athens Kallithea θα υποδεχθεί τη Ζάκυνθο. Το συγκεκριμένο παιχνίδι θα πραγματοποιηθεί χωρίς την παρουσία θεατών.
Συνοπτικά, το πρόγραμμα της 12ης αγωνιστικής και οι μεταδόσεις:
Σάββατο 28 Νοεμβρίου
- 14:45 Μαρκό - ΠΑΟΚ Β (ΕΡΤ 2 ΣΠΟΡ)
- 15:00 Πανσερραϊκός - Πύργος
- 15:00 Asteras AKTOR Β - Νίκη Βόλου
Κυριακή 29 Νοεμβρίου
- 12:30 Ελλάς Σύρου - ΑΕΛ Novibet (ΕΡΤ 2 ΣΠΟΡ)
- 14:45 Αναγέννηση Καρδίτσας - Ολυμπιακός Β (ΕΡΤ 2 ΣΠΟΡ)
- 15:00 Πανιώνιος - Νέστος Χρυσούπολης (YouTube Superbet)
- 15:00 Απόλλων Καλαμαριάς - Πανθρακικός
Δευτέρα 30 Νοεμβρίου
- 15:00 Athens Kallithea - Ζάκυνθος (YouTube Superbet, κεκλεισμένων των θυρών)