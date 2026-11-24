Κάποιοι ρόλοι δεν σε εγκαταλείπουν ποτέ και στην περίπτωση του Peter Weller, αυτό δεν είναι απαραίτητα κακό. Ο άνθρωπος που έγραψε τη δική του ιστορία ως ο Robocop -ο αυθεντικός, όχι όσοι τον υποδύθηκαν μετά τις δύο πρώτες ταινίες- επέστρεψε στο προσκήνιο, κάνοντας μια εμφάνιση που μας θύμισε γιατί παραμένει ένα από τα πιο χαρακτηριστικά πρόσωπα της κινηματογραφικής δράσης των 80s.

Ο 79χρονος ηθοποιός βρέθηκε τη Δευτέρα στο BFI IMAX του Λονδίνου στην πρεμιέρα της νέας του ταινίας, The Further Mis-Adventures of Cliff Booth -που είναι κάτι σαν τη συνέχεια του Once Upon a Time in… Hollywood του Quentin Tarantino-ποζάροντας χαμογελαστός δίπλα στους συμπρωταγωνιστές του. Και μπορεί να μην εμφανίστηκε με τη γνωστή μεταλλική στολή, αλλά φρόντισε να έχει το δικό του ξεχωριστό look.

Μαύρο κοστούμι, μωβ κασκόλ και μια εμφάνιση που αποδεικνύει ότι το στυλ δεν έχει ημερομηνία λήξης. Όχι κι άσχημα για κάποιον που κάποτε περιπολούσε στους δρόμους του Detroit ως η πιο προηγμένη αστυνομική μονάδα της μεγάλης οθόνης.

O δεύτερος από τα αριστερά είναι ο Peter Weller, ενώ αριστερά του βρίσκεται ο Scott Caan, και δεξιά του οι David Fincher, Elizabeth Debicki and Yahya Abdul-Mateen II. (Photo by Scott A Garfitt/Invision/AP) Invision

Για όσους, μάλιστα, θυμούνται τις τηλεοπτικές του περιπέτειες, η τελευταία φορά που τον είδαμε πραγματικά σε action mode ήταν στη σειρά Sons of Anarchy, όπου υποδύθηκε τον Charles Barosky. Ένας εντελώς διαφορετικός χαρακτήρας από τον Robocop, αλλά με την ίδια χαρακτηριστική παρουσία.

Τώρα, ο Weller ετοιμάζεται για το επόμενο κινηματογραφικό του κεφάλαιο, αποδεικνύοντας ότι δεν έχει σκοπό να αποσυρθεί από τη δράση. Και κάπου εδώ θα θέλαμε να θυμίσουμε ότι ο Robocop μπορεί να είχε σχεδιαστεί για να υπηρετεί και να προστατεύει, αλλά ο Peter Weller εξακολουθεί να έχει έναν πολύ πιο απλό στόχο.

Να μας θυμίζει πώς γίνεται να μεγαλώνεις με στυλ.