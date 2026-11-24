Με στόχο να συνεχίσει νικηφόρα και να διατηρηθεί στην κορυφή της βαθμολογίας της EuroLeague, ο Ολυμπιακός ετοιμάζεται για την αναμέτρηση με τη Χάποελ Τελ Αβίβ (25/11, 21:15), στο πλαίσιο της 14ης αγωνιστικής της διοργάνωσης.

Στη Media Day των Πειραιωτών, εκ μέρους των παικτών, τοποθετήθηκε ο Εμπάι Εντζάι, ο οποίος αναφέρθηκε στην ποιότητα των ψηλών που διαθέτει η ομάδα του Δημήτρη Ιτούδη, αλλά και στην πνευματική κατάσταση του Ολυμπιακού ενόψει της δύσκολης συνέχειας. Παράλληλα, μίλησε για τη δική του παρουσία, τονίζοντας πως αυτό που έχει μεγαλύτερη σημασία είναι να έρχονται οι νίκες για την ομάδα.

Αναλυτικά οι δηλώσεις του Εμπάι Εντζάι:

Για τους ψηλούς της Χάποελ Τελ Αβίβ: «Η Ρεάλ είχε επίσης τον Ταβάρες, όμως όλοι μας παίξαμε καλά και παρουσιάσαμε μεγάλη ένταση στο παιχνίδι μας. Ο Ταϊρίκ ήταν εξαιρετικός και θέλουμε να επαναλάβουμε κάτι αντίστοιχο».

Για τις απουσίες και την πνευματική ετοιμότητα του Ολυμπιακού: «Φυσικά, πρόκειται για μία μεγάλη σεζόν και είναι αδύνατο να έχεις πάντα καλές εμφανίσεις. Παρ' όλα αυτά, το πνεύμα της ομάδας βρίσκεται σε καλό επίπεδο. Προσωπικά, δεν με απασχολεί αν θα παίξω καλά, από τη στιγμή που η ομάδα καταφέρνει να κερδίζει».

Για τα σουτ από το κέντρο του γηπέδου: «Έχουμε πετύχει τρεις νίκες, ενώ έχουμε ευστοχήσει και σε ορισμένα τέτοια σουτ. Τα δοκιμάζουμε και κατά τη διάρκεια των προπονήσεων».