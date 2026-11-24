Ακόμα ένα πρόβλημα τραυματισμού για την ΑΕΚ, αφού ο Γιαννούλης Λαρεντζάκης τέθηκε εκτός αγωνιστικής δράσης με οστικό οίδημα στο δεξί γόνατο, έπειτα από μαγνητική στην οποία υποβλήθηκε.

Σημειώνεται πως νωρίτερα σήμερα είχε γνωστοποιηθεί πως δεν θα ενισχύσει την προσπάθεια της Εθνικής ομάδας στα προκριματικά του Mundobasket 2027 για τις κρίσιμες αναμετρήσεις με Γεωργία και Ισπανία.

Σύμφωνα με ενημέρωση της ΑΕΚ η κατάσταση του Λαρεντζάκη θα επανεξεταστεί σύντομα.