Ο Βασίλιε Μίτσιτς αναφέρθηκε στις απαιτήσεις της αναμέτρησης της Χάποελ Τελ Αβίβ με τον Ολυμπιακό, υπογραμμίζοντας πως η συγκέντρωση θα αποτελέσει καθοριστικό παράγοντα για την έκβαση του αγώνα.

Όσα είπε ο Μίσιτς:

«Η ομάδα μας πραγματοποίησε καλή εμφάνιση στο εγχώριο πρωτάθλημα, αλλά τώρα θέλουμε να επιστρέψουμε στις νίκες στη EuroLeague, σε ένα από τα πιο δύσκολα παιχνίδια της διοργάνωσης. Για να κερδίσουμε τους πρωταθλητές, θα πρέπει να δώσουμε τον καλύτερό μας εαυτό και να είμαστε συγκεντρωμένοι καθ’ όλη τη διάρκεια των 40 λεπτών».