ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΣΤΟ ΚΟΜΟ: ΒΑΓΓΕΛΗΣ ΠΑΤΑΣ

Με τα παραδοσιακά της χρώματα θα παραταχθεί η ΑΕΚ στην εκτός έδρας αναμέτρηση με την Κόμο, στην Ιταλία, για την 5η αγωνιστική της League Phase του Champions League.

Η Ένωση θα φορέσει την κλασική κιτρινόμαυρη φανέλα της, με το κίτρινο και το μαύρο να κυριαρχούν στην εμφάνισή της, στο παιχνίδι απέναντι στην ομάδα του Σεσκ Φάμπρεγας, στην οποία αγωνίζεται και ο Τάσος Δουβίκας.