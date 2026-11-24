Αποστολή στη Βαλένθια: Ηλίας Λαλιώτης

Στη Βαλένθια δοκιμάζεται ο Παναθηναϊκός AKTOR για την 14η αγωνιστική της EuroLeague, με το «τριφύλλι» να στοχεύει σε ένα σημαντικό «διπλό» που θα το διατηρήσει στις πρώτες θέσεις της βαθμολογίας.

Ιδιαίτερης σημασίας είναι η σημερινή αναμέτρηση και για τον Μπράνκου Μπάντιο, καθώς ο Σενεγαλέζος γκαρντ επιστρέφει για πρώτη φορά ως αντίπαλος στη Roig Arena, έπειτα από δύο επιτυχημένες σεζόν με τη φανέλα της ισπανικής ομάδας.

Μάλιστα, ο 27χρονος έτυχε θερμής υποδοχής από τους πρώην συμπαίκτες του, με τους Πουέρτα, Τέιλορ και Μουρ να τον αγκαλιάζουν, ενώ ο τελευταίος τον σήκωσε μέχρι και στον... αέρα.

Την εκτίμηση που τρέφουν προς το πρόσωπό του οι φίλοι του συλλόγου επιβεβαίωσε και η παρουσία οπαδών στις εξέδρες με φανέλες του Παναθηναϊκού, οι οποίες έφεραν το όνομα του «Πάπι» στην πλάτη.

https://www.instagram.com/p/DgIpwoBAPjx/

Μια εικόνα που αποτυπώνει με τον καλύτερο τρόπο το ξεχωριστό δέσιμο που ο ίδιος δημιούργησε με την ισπανική ομάδα και τον κόσμο της.