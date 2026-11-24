Η Καλαμάτα ετοιμάζεται για την εκτός έδρας αναμέτρηση απέναντι στην Κηφισιά, έχοντας στο πλευρό της και τον κόσμο της.

Η διοίκηση της «Μαύρης Θύελλας» ανακοίνωσε πως οι φίλαθλοι της ομάδας θα έχουν τη δυνατότητα να βρεθούν στο γήπεδο «Απόστολος Νικολαΐδης» και να στηρίξουν από κοντά την προσπάθεια των ποδοσφαιριστών του Παναγιώτη Χριστοφιλέα.

Η ανακοίνωση της Καλαμάτας:

«Η ΠΑΕ Καλαμάτα ενημερώνει πως εξασφάλισε θύρα στο “Απόστολος Νικολαΐδης” για τις ανάγκες των φιλάθλων της, για το παιχνίδι με την Κηφισιά Tutu Deals (28/11, 20:00) στο πλαίσιο της 12ης αγωνιστικής της Stoiximan Super League.

Η Θύρα που θα φιλοξενήσει τους οπαδούς μας θα είναι η 6 και η τιμή του εισιτηρίου είναι 25 ευρώ.

Μπορείτε να προμηθευτείτε τα εισιτήριά σας από τον παρακάτω σύνδεσμο:

https://www.more.com/gr-el/tickets/sports/kifisia-tutu-deals-kalamata-away-section/

Τονίζεται πως απαγορεύεται η οργανωμένη μετακίνηση σύμφωνα με απόφαση της Αστυνομίας και επιτρέπεται μόνο η μεμονωμένη».