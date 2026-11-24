Η Μακάμπι Τελ Αβίβ επέστρεψε στις νίκες μετά από δύο διαδοχικά αρνητικά αποτελέσματα, καθώς επικράτησε με 87-79 της Μπάγερν Μονάχου στη Γερμανία, για τη 14η αγωνιστική της EuroLeague.

Με αυτό το αποτέλεσμα, η ομάδα του Όντεντ Κάτας βελτίωσε το ρεκόρ της στο 4-10, ενώ οι Βαυαροί υποχώρησαν επίσης στο 4-10.

Οι γηπεδούχοι ξεκίνησαν καλύτερα την αναμέτρηση και με πρωταγωνιστές τους Βόιγκτμαν και Τίμαν προηγήθηκαν με 11-5. Η Μακάμπι, ωστόσο, αντέδρασε και με τον Κλαρκ να δίνει λύσεις στην επίθεση κατάφερε να ισορροπήσει το παιχνίδι, με την πρώτη περίοδο να ολοκληρώνεται στο 21-21. Στο δεύτερο δεκάλεπτο, οι Ισραηλινοί βρήκαν ρυθμό και ξέφυγαν μέχρι και το +9 (41-50), έχοντας ως κύριους εκφραστές τους Μπόλντγουιν και Μάνταρ.

Η Μπάγερν ανέβασε κατακόρυφα την απόδοσή της μετά την ανάπαυλα και με τρίποντο του Ομπστ κατάφερε να ανατρέψει την κατάσταση, περνώντας μπροστά με 59-58 στα μέσα της τρίτης περιόδου. Οι Βαυαροί διατήρησαν το προβάδισμά τους μέχρι το τέλος του δεκαλέπτου, το οποίο ολοκληρώθηκε στο 68-66, χάρη σε καλάθι του Ουάσινγκτον.

Στην τελευταία περίοδο, όμως, η Μακάμπι έβγαλε αντίδραση και με τον Σόρκιν να πετυχαίνει οκτώ διαδοχικούς πόντους έφτασε στο 74-81 στο 38', βάζοντας γερές βάσεις για ένα σημαντικό «διπλό». Οι φιλοξενούμενοι διατήρησαν τον έλεγχο και την ψυχραιμία τους μέχρι το φινάλε και έφυγαν από τη Γερμανία με τη νίκη (87-79).

Ο Σόρκιν ήταν ο κορυφαίος της Μακάμπι με 17 πόντους και 5 ριμπάουντ, σημειώνοντας τους οκτώ από τους πόντους του στην τελευταία περίοδο. Ο Μάνταρ πρόσθεσε 13 πόντους, ενώ ο Κίτον Γουάλας είχε 12 πόντους, 5 ριμπάουντ και 4 ασίστ. Από πλευράς Μπάγερν, οι Ουάσινγκτον και Μποσάμπ σημείωσαν από 13 πόντους, με τον Ομπστ να ακολουθεί με 12, χωρίς να αποτρέψουν τη δέκατη ήττα της ομάδας τους.

Τα δεκάλεπτα: 21-21, 43-50, 68-66, 79-87.

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