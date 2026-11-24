Η Τότεναμ επιβραβεύει με νέο συμβόλαιο τον Γουίλιαμς-Μπάρνετ μετά το ιστορικό του ντεμπούτο απέναντι στην Ίπσουιτς, με τον 18χρονο να πετυχαίνει γκολ και ασίστ στη νίκη των «Σπερς» με 2-0.

Οι Λονδρέζοι δεν έχασαν χρόνο και έσπευσαν να επιβραβεύσουν τον νεαρό με νέο συμβόλαιο χωρίς να γνωστοποιήσει τη διάρκεια ή τους οικονομικούς όρους της νέας συμφωνίας.

Σε ηλικία 18 ετών και 51 ημερών έγινε ο νεότερος ποδοσφαιριστής της Τότεναμ που σκοράρει στην πρώτη του συμμετοχή ως βασικός στην Premier League. Παράλληλα, έγινε ο δεύτερος νεότερος παίκτης στην ιστορία της διοργάνωσης που καταγράφει γκολ και ασίστ στο ίδιο παιχνίδι, πίσω μόνο από τον Μάικλ Όουεν.

Ο ίδιος, μετά την υπογραφή του νέου συμβολαίου, δεν έκρυψε τη συγκίνησή του:

«Είναι μια ξεχωριστή στιγμή για εμένα και την οικογένειά μου, για την οποία έχω δουλέψει πολύ σκληρά. Αλλά αυτή είναι μόνο η αρχή. Η Τότεναμ είναι οικογένεια για μένα. Βρίσκομαι εδώ τόσο καιρό, είναι το δεύτερο σπίτι μου. Ο σύλλογος με εμπιστεύτηκε και πίστεψε σε εμένα και τώρα είμαι έτοιμος να ανταποδώσω αυτή την εμπιστοσύνη».

Από την πλευρά του, ο αθλητικός διευθυντής της Τότεναμ, Γιόχαν Λάνγκε, χαρακτήρισε τον Γουίλιαμς-Μπάρνετ ξεχωριστό ταλέντο, τονίζοντας ότι η εξέλιξή του αποτελεί χαρακτηριστικό παράδειγμα της δουλειάς που πραγματοποιείται στις ακαδημίες του συλλόγου.

Ιδιαίτερα εγκωμιαστικός ήταν και ο Ρομπέρτο Ντε Τζέρμπι, ο οποίος στάθηκε στην τεχνική κατάρτιση, την ψυχραιμία και την ωριμότητα του νεαρού ποδοσφαιριστή.

«Όλοι μπορούν να δουν πόσο προικισμένος είναι τεχνικά μέσα στο γήπεδο, αλλά αγαπώ επίσης την ηρεμία του και τις αποφάσεις που παίρνει υπό πίεση. Οι καλύτεροι ποδοσφαιριστές έχουν αυτοπεποίθηση μέσα στο γήπεδο και ταπεινότητα έξω από αυτό», ανέφερε χαρακτηριστικά ο Ιταλός τεχνικός.