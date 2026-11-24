Η Βιλερμπάν ξεκίνησε δυναμικά, αξιοποιώντας το περιφερειακό της σουτ και παίρνοντας από νωρίς το προβάδισμα (7-4, 2'). Ο Γκούντουριτς, ωστόσο, έδωσε τις πρώτες λύσεις στην Αρμάνι, η οποία πέρασε μπροστά (9-12, 4'). Οι δύο ομάδες συνέχισαν να συμβαδίζουν στο σκορ, με τους Γάλλους να κλείνουν την πρώτη περίοδο στο 24-24.

Στο δεύτερο δεκάλεπτο, η Αρμάνι ανέβασε την απόδοσή της και άρχισε σταδιακά να χτίζει διαφορά. Με τους Μάθιους, Τόμπσον και Ράιτ να δίνουν σημαντικές λύσεις, οι Ιταλοί ξέφυγαν με διψήφια διαφορά, ενώ πήγαν στα αποδυτήρια έχοντας το προβάδισμα με 58-43.

Η ομάδα του Λούκα Μπάνκι συνέχισε στον ίδιο ρυθμό και μετά την ανάπαυλα. Ο Κόουλ μπήκε στην εξίσωση, η διαφορά έφτασε μέχρι και τους 26 πόντους (56-82, 29'), ενώ η τρίτη περίοδος ολοκληρώθηκε με το σκορ στο 82-58 υπέρ της Αρμάνι.

Η Βιλερμπάν, ωστόσο, δεν είχε πει την τελευταία της λέξη. Με τον Φόντζο-Ντάντα και τον Ουάσιγκτον να αναλαμβάνουν δράση, οι γηπεδούχοι άρχισαν να ροκανίζουν τη διαφορά και έφεραν το παιχνίδι σε απόσταση αναπνοής. Ο Ουάσιγκτον μείωσε σε 86-89, ενώ λίγο αργότερα ο Γκατς έφερε τη διαφορά στον πόντο (88-89).

Σε εκείνο το σημείο, ο Γκούντουριτς κέρδισε αντιαθλητικό φάουλ από τον Ουάσιγκτον και έδωσε πολύτιμη ανάσα στην ομάδα του. Η Αρμάνι διατήρησε την ψυχραιμία της στα τελευταία δευτερόλεπτα και απέφυγε την ανατροπή, πανηγυρίζοντας μια σημαντική εκτός έδρας νίκη με 95-91.

Τα δεκάλεπτα: 24-24, 43-58, 58-82, 91-95.