Ισόπαλη αναδείχθηκε η Ελληνική μονομαχία μεταξύ Τζόλη και Καρέτσα ή αλλιώς Άρσεναλ εναντίον Ντόρτμουντ για την 5η αγωνιστική της League Phase του Uefa Champions League με την αναμέτρηση στο «Έμιρειτς» να τελειώνει στο 1-1.

Ο Χρήστος Τζόλης βρέθηκε στην βασική 11αδα του Μικέλ Αρτέτα, ενώ αντίθετα ο Κωνσταντίνος Καρέτσας δεν ήταν στις βασικές επιλογές του Νίκο Κόβατς. Το παράδοξο είναι πως οι δύο Έλληνες δεν συναντήθηκαν στο γήπεδο, καθώς την ώρα που ο Τζόλης αντικαταστάθηκε, ο Καρέτσας πέρασε στον αγωνιστικό χώρο.

Οι γηπεδούχοι προηγήθηκαν με φοβερή οβίδα του Γιόκερες από το 10ο λεπτό, με τους Βεστφαλούς να ισοφαρίζουν στο 55' με τον Μπάιερ.

Με την ισοπαλία η Άρσεναλ υποχώρησε στην 5η θέση με 11 βαθμιύς με τη Ντόρτμουντ να ανεβαίνει στην 7η θέση, έχοντας 10 βαθμούς.

Με ανατροπή η 5αστερη Ρεάλ απέναντι στην Άιντχοφεν

Η Ρεάλ Μαδρίτης βρέθηκε πίσω στο σκορ απέναντι στην PSV Άιντοχεφ, με εύστοχη εκτέλεση πέναλτι του Ιβάν Πέρισιτς στο 32ο λεπτό, ωστόσο η Ρεάλ Μαδρίτης «πάτησε τον διακόπτη» στο δεύτερο ημίχρονο και με 5 γκολ σκόρπισε τους Ολλανδούς.

Τον χορό των γκολ άνοιξε ο Βαλβέρδε με φοβερό σουτ στο 50', ενώ το προβάδισμα στη «Βασίλισσα» έδωσε ο Μπέλιγχαμ στο 60' με τον Άγγλο να περνά ως αλλαγή στο δεύτερο ημίχρονο. Ο Εμπαπέ έβαλε το όνομά του στον πίνακα των σκόρερ στο 64' και στο 84', ενώ το κερασάκι στην τούρτα έβαλε ο Βινίσιους στο 87ο λεπτό.

Έτσι η Ρεάλ συνέχισε το απόλυτό της ξεκίνημα έχοντας κάνει το 5/5 και βρίσκεται μόνη της (προσωρινά) στην πρώτη θέση με 15 βαθμούς.

Πήρε τον βαθμό στο Μάντσεστερ η Νάπολι

Η Μάντσεστερ Σίτι για ακόμα ένα ματς έμεινε μακριά από τη νίκη και τον καλό της εαυτό και δεν κατάφερε να κερδίσει τη Νάπολι στο «Έτιχαντ» κυνηγώντας μάλιστα δυο φορές στο σκορ τους Ιταλούς και με ήρωα τον Σερκί κατάφερε να σώσει τον βαθμό της ισοπαλίας.

Το πρώτο μέρος έληξε χωρίς γκολ, όμως στο δεύτερο μέρος το παιχνίδι άνοιξε, με τον Ράσμους Χόιλουντ να βρίσκει δίχτυα στο 55'.

Οι γηπεδούχοι απάντησαν στο 67' με τον Αγιούμπ Μπουαντί, ο οποίος αξιοποίησε το γύρισμα του Ντοκού για το 1-1, ωστόσο η Νάπολι ανέκτησε το προβάδισμα στο 76', με τον Λανγκ να σκοράρει με υπέροχο βολέ έπειτα από σέντρα του Σπινατσόλα.

Το τελικό 2-2 υπέγραψε με φανταστική ενέργεια ο Ραγιάν Σερκί που με όμορφο σουτ με το «κακό» του δεξί πόδι έστειλε την μπάλα στην αντίθετη γωνία και πήρε τον βαθμό για την ομάδα του Έντσο Μαρέσκα.

Τα αποτελέσματα της βραδιάς

Ρεάλ Μαδρίτης – Αϊντχόφεν 5-1: (50' Βαλβέρδε, 60' Μπέλιγχαμ, 64', 84' Μπαπέ, 87' Βινίσιους - 32' πέν. Πέρισιτς)

Μάντσεστερ Σίτι – Νάπολι 2-2: (67' Μπουαντί, 86' Τσερκί - 55' Χόιλουντ, 66' Λανγκ)

Άρσεναλ – Ντόρτμουντ 1-1 (10' Γιόκερες - 55' Μπέιερ)

Φέγενορντ – Πόρτο 0-1(88' Νάτσο - 2' αυτ. Ταργκαλιν)

Λειψία – Λανς 3-1 (6' Ράουμ, 9', 90'+4 Νούσα - 58' Ούντολ)

Σλόβαν Μπρατισλάβας - Μπέτις 0-2(43', 57' Ερνάντες)

Κόμο – ΑΕΚ 1-0 (57' Μίγια)

Η βαθμολογία