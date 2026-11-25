Η ΑΕΚ στάθηκε στο ύψος των περιστάσεων και κοίταξε στα μάτια την Κόμο στο «Τζουζέπε Σινιγκάλια», ωστόσο η φοβερή έμπνευση του Μίγια «λύγισε» την Ένωση που έφυγε ηττημένη με 1-0 στην εκτός έδρας δοκιμασία της απέναντι στην ομάδα του Τάσου Δουβίκα.

Ενδεικτικό του πόσο δύσκολα έβαλε η ΑΕΚ στην Κόμο ήταν η αντίδραση του προπονητή της Ιταλικής ομάδας, Σεσκ Φάμπρεγκας, ο οποίος ξέσπασε μετά το τελευταίο σφύριγμα της αναμέτρησης.

Ο Φάμπρεγκας πανηγύρισε με σφιγμένες γροθιές και με ένα παθιασμένο βλέμμα, δείχνοντας την πίεση που άσκησε η ΑΕΚ στην ομάδα του.