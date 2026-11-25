Με σημαντικές αναμετρήσεις και εντυπωσιακά αποτελέσματα ολοκληρώθηκε το πρώτο μέρος της 14ης αγωνιστική της EuroLeague, με τη Φενέρμπαχτσε να παίρνει σπουδαίο «διπλό» στην έδρα της Μπαρτσελόνα με 83-77.

Την ίδια ώρα, η Μακάμπι Τελ Αβίβ πέρασε από το Μόναχο, επικρατώντας με 87-79 της Μπάγερν, με τις δύο ομάδες να ισοβαθμούν πλέον στο 4-10. Εντυπωσιακή ήταν επίσης και η εμφάνιση της Βίρτους Μπολόνια στο Βελιγράδι, καθώς διέλυσε με 108-84 τον Ερυθρό Αστέρα, βελτιώνοντας το ρεκόρ της στο 6-8, την ώρα που οι Σέρβοι υποχώρησαν στο 8-6.

Παράλληλα, η Παρί συνέχισε την εξαιρετική πορεία της, πανηγυρίζοντας την έβδομη διαδοχική νίκη της με το 88-76 επί της Μπεσίκτας στην Κωνσταντινούπολη. Οι Γάλλοι ανέβηκαν στο 8-6, με τον Ρόουντεν να σημειώνει 21 πόντους και τον Τζόνσον να προσθέτει 12 πόντους και 15 ριμπάουντ.

Τα αποτελέσματα και το πρόγραμμα της 14ης αγωνιστικής:

Τρίτη, 24 Νοεμβρίου

Βαλένθια - Παναθηναϊκός AKTOR 83-86

Μπεσίκτας - Παρί 76-88

Ερυθρός Αστέρας - Βίρτους Μπολόνια 84-108

Μπάγερν Μονάχου - Μακάμπι Τελ Αβίβ 79-87

Βιλερμπάν - Αρμάνι Μιλάνο 91-95

Μπαρτσελόνα - Φενέρμπαχτσε 77-83

Τετάρτη, 25 Νοεμβρίου

Ολυμπιακός - Χάποελ Τελ Αβίβ 21:15

Ντουμπάι - Παρτιζάν

Μπασκόνια - Αναντολού Εφές

Ρεάλ Μαδρίτης - Ζάλγκιρις Κάουνας

Η βαθμολογία