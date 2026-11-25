Βαθμολογία EuroLeague: «Έπιασε» τη Βαλένθια στο 10-4 ο Παναθηναϊκός AKTOR
Δείτε πως διαμορφώθηκε η βαθμολογία της EuroLeague, μετά τη δραματική νίκη του Παναθηναϊκού AKTOR επί της Βαλένθια στη Roig Arena για την 14η αγωνιστική της διοργάνωσης.
Με σημαντικές αναμετρήσεις και εντυπωσιακά αποτελέσματα ολοκληρώθηκε το πρώτο μέρος της 14ης αγωνιστική της EuroLeague, με τη Φενέρμπαχτσε να παίρνει σπουδαίο «διπλό» στην έδρα της Μπαρτσελόνα με 83-77.
Την ίδια ώρα, η Μακάμπι Τελ Αβίβ πέρασε από το Μόναχο, επικρατώντας με 87-79 της Μπάγερν, με τις δύο ομάδες να ισοβαθμούν πλέον στο 4-10. Εντυπωσιακή ήταν επίσης και η εμφάνιση της Βίρτους Μπολόνια στο Βελιγράδι, καθώς διέλυσε με 108-84 τον Ερυθρό Αστέρα, βελτιώνοντας το ρεκόρ της στο 6-8, την ώρα που οι Σέρβοι υποχώρησαν στο 8-6.
Παράλληλα, η Παρί συνέχισε την εξαιρετική πορεία της, πανηγυρίζοντας την έβδομη διαδοχική νίκη της με το 88-76 επί της Μπεσίκτας στην Κωνσταντινούπολη. Οι Γάλλοι ανέβηκαν στο 8-6, με τον Ρόουντεν να σημειώνει 21 πόντους και τον Τζόνσον να προσθέτει 12 πόντους και 15 ριμπάουντ.
Τα αποτελέσματα και το πρόγραμμα της 14ης αγωνιστικής:
Τρίτη, 24 Νοεμβρίου
Βαλένθια - Παναθηναϊκός AKTOR 83-86
Μπεσίκτας - Παρί 76-88
Ερυθρός Αστέρας - Βίρτους Μπολόνια 84-108
Μπάγερν Μονάχου - Μακάμπι Τελ Αβίβ 79-87
Βιλερμπάν - Αρμάνι Μιλάνο 91-95
Μπαρτσελόνα - Φενέρμπαχτσε 77-83
Τετάρτη, 25 Νοεμβρίου
Ολυμπιακός - Χάποελ Τελ Αβίβ 21:15
Ντουμπάι - Παρτιζάν
Μπασκόνια - Αναντολού Εφές
Ρεάλ Μαδρίτης - Ζάλγκιρις Κάουνας