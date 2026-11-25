Αποστολή, Βαλένθια: Ηλίας Λαλιώτης

Ο Παναθηναϊκός πήρε μια τεράστια νίκη μέσα στη Βαλένθια, με έναν απίθανο τρόπο και ο Ζέλικο Ομπράντοβιτς αφού πανηγύρισε με την... ψυχή του, φρόντισε να κρατήσει χαμηλά τους τόνους, δίνοντας συγχαρητήρια στη Βαλένθια και τονίζοντας πως απόψε η τύχη ήταν με το μέρος της ομάδας του.

Αναλυτικά όσα είπε:

«Ήταν ένα πολύ καλό ματς. Δυο ομάδες που πάλεψαν πολύ. Ξέρουμε πώς παίζει η Βαλένθια. Συγχαρητήρια για τον τρόπο που παίζουν όλοι την σεζόν. Ήρθαμε με ξεκάθαρη ιδέα για το πώς να παίξουμε και το τι επίπεδο θα έπρεπε να είχαμε για να είμαστε ανταγωνιστικοί. Κάναμε εύκολα λάθη. Κάθε φορά που κάναμε λάθη, μας τιμωρούσαν και για αυτό φτάσαμε σε αυτό το σημείο στο τέλος. Η τύχη ήταν με το μέρος μας απόψε. Με έναν παίκτη που δουλεύει σκληρά, τον Χέις-Ντέιβις. Σκόραρε. Δεν έχω πολλά να πω. Η τύχη ήταν στο πλευρό μας».