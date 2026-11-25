Η Φενέρμπαχτσε έδειξε χαρακτήρα και πήρε μια σπουδαία εκτός έδρας νίκη απέναντι στην Μπαρτσελόνα με 83-77, παραμένοντας δυναμικά στη μάχη της EuroLeague. Η ομάδα του Σαρούνας Γιασικεβίτσιους βρήκε τον απόλυτο πρωταγωνιστή στο πρόσωπο του Σέιβον Σιλντς, ο οποίος πραγματοποίησε εξαιρετική εμφάνιση με 25 πόντους, 6 ριμπάουντ και 1 ασίστ.

Ο Αμερικανός ήταν καθοριστικός και στο φινάλε, πετυχαίνοντας ένα μεγάλο σουτ που έγειρε οριστικά την πλάστιγγα υπέρ της ομάδας του. Από την πλευρά της Μπαρτσελόνα, ο Ομούντε ξεχώρισε με 18 πόντους και 6 ριμπάουντ, χωρίς όμως να καταφέρει να αποτρέψει την ήττα.

Οι Καταλανοί γνώρισαν την τρίτη διαδοχική ήττα τους στη διοργάνωση, μετά από εκείνες απέναντι σε Παρί και Ερυθρό Αστέρα, ενώ η Φενέρ πανηγύρισε ένα πολύτιμο αποτέλεσμα.

Τα δεκάλεπτα: 28-21, 45-39, 61-53, 77-83.