ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΣΤΟ ΚΟΜΟ: Βαγγέλης Πάτας

Η Κόμο «λύγισε» με 1-0 την ΑΕΚ στο «Giuseppe Sinigaglia», με τον Τάσο Δουβίκα να αγωνίζεται για ολόκληρο το 90λεπτο.

Αμέσως μετά το πέρας της αναμέτρησης, ο Έλληνας στράικερ εξέφρασε την ικανοποίησή του για τη σημαντική νίκη, που έφερε την ομάδα του στους 12 βαθμούς, ενώ στάθηκε και στη δυσκολία της αναμέτρησης απέναντι στην Ένωση, την οποία χαρακτήρισε ως τον πιο απαιτητικό αντίπαλο που έχει αντιμετωπίσει η Κόμο στην έδρα της.

Ο Δουβίκας αναφέρθηκε, επίσης, στο εντυπωσιακό γκολ του Μίγια, αλλά και στη δική του παρουσία στην ομάδα, τονίζοντας πως αισθάνεται πολύ καλά και πως οι συμπαίκτες του τον βοηθούν σημαντικά μέσα στο γήπεδο.

Αναλυτικά οι δηλώσεις του Δουβίκα:

Για τη νίκη της Κόμο: «Ήταν ένα πολύ δυναμικό παιχνίδι με φάσεις και από τους δύο. Είχαμε πιο σημαντικές ευκαιρίες, μπορούσαμε να προηγηθούμε πιο νωρίς. Είναι πολύ σημαντικό για εμάς, φτάσαμε τους 12 πόντους».

Για το γκολ του Μίγια: «Έβαλε εκπληκτικό γκολ, είμαι χαρούμενος γι’ αυτόν. Επιβραβεύτηκε με αυτό το τέρμα».

Για το πώς νιώθει ο ίδιος που έπαιξε, νίκησε η Κόμο αλλά δεν σκόραρε: «Αισθάνομαι πολύ καλά. Η ομάδα με βοηθάει πολύ. Με τροφοδοτούν πολύ, δίνω κι εγώ το 100% για να τους βοηθάω. Είμαι χαρούμενος για τη νίκη».

Για την ΑΕΚ ως αντίπαλο: «Πολύ ανταγωνιστική, είχε κι αυτή τις φάσεις της. Ήταν το πιο δύσκολο παιχνίδι για εμάς εδώ. Είναι συμπαγής ομάδα με αρκετή ποιότητα. Είμαι χαρούμενος που το βλέπω από μια ελληνική ομάδα».