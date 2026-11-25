Αποστολή στη Βαλένθια

Ο Παναθηναϊκός AKTOR έδειξε για ακόμα μία φορά τον χαρακτήρα και την ποιότητα που διαθέτει ως ομάδα, πανηγυρίζοντας μία τεράστια νίκη στη Βαλένθια, με τον Κέντρικ Ναν να έχει καθοριστική συμβολή στην έκβασή της.

Ο Αμερικανός γκαρντ μίλησε αποκλειστικά στο Onsports για τη συλλογική προσπάθεια που έφερε το αποτέλεσμα, τα μεγάλα σουτ στο τέλος, την εμπιστοσύνη στο αγωνιστικό πλάνο και την αυτοπεποίθηση που υπάρχει στα αποδυτήρια των «πράσινων».

Παράλληλα, στάθηκε στη νοοτροπία που χαρακτηρίζει την ομάδα σε κρίσιμες στιγμές, ενώ εξήγησε και τη δική του απόφαση να επιταχύνει την επίθεση στα τελευταία δευτερόλεπτα, προκειμένου ο Παναθηναϊκός να έχει την ευκαιρία για δύο κατοχές.

Μία επιλογή που αποδείχθηκε καθοριστική και έφερε το παιχνίδι ακριβώς στα μέτρα του «τριφυλλιού».

«Νικήσαμε σαν ομάδα. Όπως το είπες. Ελέγξαμε το παιχνίδι σε μεγάλο βαθμό. Είχαμε ένα πλάνο και επιμείναμε σε αυτό. Ήταν μια συλλογική προσπάθεια στο τέλος. Ένα ακόμα νικητήριο καλάθι... Τι να πω. Πάντα χαιρόμαστε να παίζουμε εδώ. Σε αυτές τις περιπτώσεις δίνεις την μπάλα στα χέρια των παικτών που κάνουν τη δουλειά. Το έχουμε δει να συμβαίνει ξανά και ξανά. Συγχαρητήρια στον Νάιτζελ και σε όλα τα παιδιά που συνέβαλαν σε αυτή την τεράστια νίκη. Έχουμε αυτοπεποίθηση. Αυτή η ομάδα χτίστηκε για να κάνει ξεχωριστά πράγματα», είπε μεταξύ άλλων ο Κέντρικ Ναν, ενώ για το δικό του μεγάλο καλάθι ισοφάρισης ανέφερε:

«Είχαν μείνει 36 δευτερόλεπτα νομίζω. Είπα στα παιδιά πως θέλω να εκτελέσουμε γρήγορα για να έχουμε 2 κατοχές έναντι μίας. Και πήγε ακριβώς από το ήθελα».

Δείτε αναλυτικά βίντεο όσα είπε ο Κέντρικ Ναν: