Ο Έρικ Τσούπο-Μότινγκ, ο οποίος αγωνίζεται πλέον στους Νιου Γιορκ Ρεντ Μπουλς, ενδέχεται να επιστρέψει στην Bundesliga για λογαριασμό της Μπάγερν Μονάχου. Παρά το γεγονός ότι στην καριέρα του δεν θεωρήθηκε ποτέ ένας από τους κορυφαίους επιθετικούς, κατάφερε να αγωνιστεί σε σημαντικούς συλλόγους, όπως η Παρί Σεν Ζερμέν και η Μπάγερν.

Σύμφωνα με το σχετικό ρεπορτάζ, ο 37χρονος φορ είναι διατεθειμένος να υπογράψει συμβόλαιο έως το τέλος της σεζόν, προκειμένου να προσφέρει μία επιπλέον λύση στην επιθετική γραμμή της Μπάγερν. Ο Βενσάν Κομπανί αναζητά επιλογές για την επίθεση, όσο ο Χάρι Κέιν βρίσκεται εκτός δράσης λόγω τραυματισμού.

Ο Καμερουνέζος έχει ήδη φορέσει τη φανέλα των Βαυαρών από το 2020 έως το 2024, καταγράφοντας 38 γκολ και 13 ασίστ σε 122 συμμετοχές, ενώ πανηγύρισε την κατάκτηση έξι τροπαίων.