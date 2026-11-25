Την ώρα που η παγκόσμια κοινότητα έχει εκστασιαστεί με το GTA, ο Παναθηναϊκός του Ζέλικο Ομπράντιβιτς προσφέρει ακόμα μεγαλύτερες συγκινήσεις.

Το Τριφύλλι απέδρασε από τη Roig Arena με ένα τεράστιο διπλό, από αυτά που χτίζουν χαρακτήρα, δυναμώνουν την αυτοπεποίθηση και στέλνουν ένα ξεκάθαρο μήνυμα σε ολόκληρη την Ευρώπη.

Το 86-83 επί της Βαλένθια δεν ήρθε τυχαία, ούτε... κατά λάθος. Ήρθε βγαλμένο από το πινακάκι του Ζέλικο Ομπράντοβιτς. Μέσα από ένα εξαιρετικό πλάνο, από την πνευματική αντοχή μιας ομάδας που αρνήθηκε να παραδοθεί και, φυσικά, από την ποιότητα παικτών που ξέρουν να παίρνουν την ευθύνη όταν η μπάλα ζυγίζει περισσότερο από ποτέ.

Ο Ζοτς είχε διαβάσει υποδειγματικά το παιχνίδι και οι παίκτες του εφάρμοσαν άψογα την τακτική του. Η παρουσία του Μουσταφά Φαλ στη ρακέτα αποτέλεσε ένα από τα σημαντικότερα κομμάτια της πράσινης στρατηγικής. Ο Γάλλος σέντερ θωράκισε το καλάθι, έκλεισε τους διαδρόμους προς τη ρακέτα και ανάγκασε τη Βαλένθια να αναζητήσει λύσεις από την περιφέρεια. Οι Ισπανοί δοκίμασαν, εκτέλεσαν, αλλά δεν βρήκαν την απαιτούμενη αποτελεσματικότητα για να επιβάλουν τον ρυθμό τους.

Κι όταν η μπάλα έβγαινε έξω, ο Παναθηναϊκός έπρεπε να κάνει το επόμενο βήμα: να κερδίσει τη μάχη των ριμπάουντ. Εκεί χρειάστηκε συγκέντρωση, δύναμη, αποφασιστικότητα. Κάθε χαμένη κατοχή μπορούσε να γίνει η σπίθα για ένα νέο ισπανικό σερί. Οι «πράσινοι» όμως δεν άφησαν τη Βαλένθια να ζήσει από τα δεύτερα σουτ και τις έξτρα επιθέσεις.

Το σημαντικότερο, ωστόσο, ήταν η αντίδραση. Γιατί η Βαλένθια είχε τις στιγμές της. Είχε το μομέντουμ, είχε την έδρα, είχε τα σερί που μπορούσαν να γυρίσουν το παιχνίδι. Ο Παναθηναϊκός δεν πανικοβλήθηκε. Δεν έχασε το μυαλό του, δεν εγκατέλειψε το πλάνο του. Έμεινε μέσα στη μάχη, ακόμη κι όταν οι Ισπανοί έμοιαζαν να παίρνουν τον έλεγχο.

Και στο τέλος μίλησαν οι παικταράδες...

Ο Κέντρικ Ναν έβαλε το τρίποντο που έφερε το παιχνίδι στα ίσια, όταν η Βαλένθια είχε προηγηθεί με τρεις πόντους και έμοιαζε να κρατά τη νίκη στα χέρια της. Και μετά ήρθε ο Νάιτζελ Χέιζ-Ντέιβις. Με την ψυχραιμία και την αυτοπεποίθηση ενός παίκτη που δεν φοβάται τη μεγάλη στιγμή, εκτέλεσε από μακριά και έστειλε τον Παναθηναϊκό στα ουράνια. Ένα σουτ, μια νίκη, μια ολόκληρη βραδιά που θα μείνει αξέχαστη.

Μέσα σε όλα, ξεχωριστή θέση αξίζει στον Νίκο Ρογκαβόπουλο. Δεν ήταν απλώς ένας ακόμη παίκτης που πρόσφερε πόντους. Ήταν ο άνθρωπος-κλειδί, ο MVP του ματς με 15 PIR και γεμάτη στατιστική (10 πόντοι, 3 ριμπάουντ, 2 ασίστ, 2 κλεψίματα). Αλλά κυρίως ήταν αυτός που έβαλε μεγάλα σουτ σε κρίσιμα σημεία, που κράτησε την ομάδα όρθια όταν χρειαζόταν ανάσα και που έδωσε λύσεις σε μια βραδιά όπου κάθε κατοχή είχε τεράστια σημασία. Οι δέκα πόντοι του, με δύο εύστοχα τρίποντα, είχαν βάρος πολύ μεγαλύτερο από αυτό που γράφει η στατιστική.

Το διπλό στη Βαλένθια, μετά την επιβλητική νίκη στο Κάουνας, δεν είναι απλώς ένα καλό αποτελέσμα. Είναι η απόδειξη πως μπορεί ο Παναθηναϊκός μπορεί να επιβληθεί σε δύσκολες έδρες, να αντέξει την πίεση και να κερδίσει με διαφορετικούς τρόπους.

Και όταν μια ομάδα συνδυάζει το σχέδιο του προπονητή, τη σκληράδα, την αντίδραση και την ποιότητα των μεγάλων παικτών, τότε αρχίζει να γίνεται πραγματικά επικίνδυνη.

Ο Παναθηναϊκός πέρασε από το Κάουνας. Πέρασε και από τη Βαλένθια. Και το έκανε με τον τρόπο που κάνουν οι ομάδες που έχουν μεγάλες φιλοδοξίες: με το μυαλό, με την καρδιά και με την μπάλα στα χέρια των ανθρώπων που δεν φοβούνται να γράψουν το τελευταίο κεφάλαιο στην... ιστορία!