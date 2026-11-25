Με τον δικό του, ιδιαίτερο, ποιητικό τρόπο αντέδρασε ο Νάιτζελ Χέιζ-Ντέιβις μετά την απίθανη «βόμβα» που έδωσε την νίκη στον Παναθηναϊκό επί της Βαλένθια επί ισπανικού εδ’αφους.

Στην δημοσίευσή του μάλιστα, ο Χέις-Ντέιβις δίνει τον... ορισμό του deja vu, και αποκαλύπτει ότι ένας οπαδός της Βαλένθια τον έβρισε, μερικές στιγμές πριν πάρει την μπάλα για το νικητήριο σουτ.

Η σχετική δημοσίευση:

«Πράξη IV — Ο κεραυνός χτυπά δύο φορές…

Κάν’ το μία φορά και το ξεχνούν. Κάν’ το ξανά. Πολλά περνούν από το μυαλό σου εκείνες τις στιγμές. Όπως το προς τα πού να τρέξω όταν μπει το καλάθι».