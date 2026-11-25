Ελληνικό ενδιαφέρον είχε η αναμέτρηση της Άρσεναλ με την Μπορούσια Ντόρτμουντ για το Champions League, καθώς στο Λονδίνο βρέθηκαν αντιμέτωποι δύο ποδοσφαιριστές της Εθνικής Ελλάδας. Ο Χρήστος Τζόλης και ο Κωνσταντίνος Καρέτσας έδωσαν το δικό τους «παρών» στη σπουδαία ευρωπαϊκή συνάντηση, εκπροσωπώντας το ελληνικό ποδόσφαιρο στο κορυφαίο διασυλλογικό επίπεδο.

Οι δύο διεθνείς, ωστόσο, δεν είχαν την ευκαιρία να βρεθούν ταυτόχρονα στον αγωνιστικό χώρο. Ο Τζόλης πήρε θέση στο αρχικό σχήμα των «κανονιέρηδων» και παρέμεινε στο παιχνίδι για 65 λεπτά, πριν αντικατασταθεί.

Την ίδια χρονική στιγμή, ο 18χρονος Κωνσταντίνος Καρέτσας περνούσε στον αγωνιστικό χώρο ως αλλαγή για λογαριασμό της γερμανικής ομάδας.

Το πιο όμορφο στιγμιότυπο, πάντως, ήρθε μετά την ολοκλήρωση της αναμέτρησης. Οι δύο ποδοσφαιριστές συναντήθηκαν μετά το τελευταίο σφύριγμα και είχαν την ευκαιρία να συνομιλήσουν σε ιδιαίτερα φιλικό κλίμα, επιβεβαιώνοντας τη σχέση που έχουν αναπτύξει ως συμπαίκτες στην Εθνική Ελλάδας.

https://www.instagram.com/p/DgJFZbDIAdD/

Η συγκεκριμένη συνάντηση δεν πέρασε απαρατήρητη από την Μπορούσια Ντόρτμουντ, η οποία δημοσίευσε κοινή φωτογραφία των Καρέτσα και Τζόλη από το παιχνίδι, συνδυάζοντάς την με ένα αντίστοιχο στιγμιότυπο των δύο από την παρουσία τους με το εθνόσημο.

Μια ξεχωριστή ανάρτηση, που ανέδειξε την παρουσία δύο εκπροσώπων της νέας γενιάς του ελληνικού ποδοσφαίρου σε ένα από τα κορυφαία ποδοσφαιρικά ραντεβού της Ευρώπης.